Μαρία Σάκκαρη – Ανχελίνα Καλίνινα 2-0: Πάτησε «γκάζι» και πήρε άνετα την πρόκριση στις «16» του Masters της Ρώμης

Η ζέστη της Ρώμη και η Ανχελίνα Καλίνινα δυσκόλεψαν την Μαρία Σάκκαρη για ένα μόνο σετ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-0 και πέρασε στις “16” του Internazionali BNL d’ Italia.

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε με 7-6, 6-0 την Ανχελίνα Καλίνινα και προκρίθηκε στις “16” του Rome Masters. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα βρει στον δρόμο της στη φάση των “16” μία εκ των Αζαρένκα – Μαγιάρ Σερίφ.

Οι δυο τενίστριες πήγαιναν μαζί στο πρώτο σετ, με την Μαρία Σάκκαρη να κρατάει με μικρή δυσκολία το δικό της σερβίς. Τελικά, η Ανχελίνα Καλίνινα πέτυχε το break στο 7ο game (3-4). Η… απάντηση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας ήταν άμεση, με δικό της break (4-4). Το σετ έφτασε στο 6-6 με την Σάκκαρη να χάνει μεγάλη ευκαιρία για νέο break.

Στο τάι μπρέικ η τενίστρια από την Ουκρανία βρέθηκε μπροστά με 3-1 και 4-1, αλλά τελικά η Μαρία Σάκκαρη σημείωσε σερί πόντους και πέτυχε την ανατροπή (7-4), ολοκληρώνοντας το πρώτο σετ μετά από 76 λεπτά!

@mariasakkari takes the first set 7-6(4) over Kalinina and is one set away from a spot in the final 16! #IBI24 pic.twitter.com/i7rjT5iwZz