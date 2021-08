Η Μαρία Σάκκαρη πήρε το “εισιτήριο” για τον δεύτερο γύρο του Rogers Cup, με την αντίπαλο της, Μαριέ Μπούζκοβα να μην μπορεί να ολοκληρώσει τον αγώνα.

Την πρώτη της νίκη στο Masters του Καναδά πήρε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέρασε στο δεύτερο γύρο, με την Μαριέ Μπούζκοβα να μην μπορεί να ολοκληρώσει την αναμέτρηση και να εγκαταλείπει μετά από 1 ώρα και 31 λεπτά.

Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε να χάνει με 3-1 και 4-2 από την Μαριέ Μπούζκοβα στα game του πρώτου σετ, αλλά στη συνέχεια έκανε τα δικά της break πήρε τέσσερα σερί game και έφτασε στην κατάκτηση του σετ (6-4) μετά από 64 λεπτά αγώνα.

Να αναφέρουμε ότι λίγο πριν το τελευταίο game του πρώτου σετ, η Τσέχα τενίστρια έδειξε να αντιμετωπίζει κάποια αδιαθεσία και ζήτησε ιατρική βοήθεια. Μετά το τέλος του σετ, η Μπούζκοβα αποχώρησε από το κορτ για περίπου ένα δεκάλεπτο.

Οι δυο αθλήτριες ξεκίνησαν το δεύτερο σετ, πετυχαίνοντας από ένα break (1-1). Η Μπούσκοβα έδειξε όμως να μην νιώθει καλά και.. έριξε λευκή πετσέτα στο 3-1 του δεύτερου game.

Marie Bouzkova is forced to retire. Feel better soon!



Maria Sakkari advances to R2 6-4, 3-1 ret.#OBN21 pic.twitter.com/dLtzTyIst6