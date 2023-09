“Περίπατος” για την Μαρία Σάκκαρη επί της Καρολίν Γκαρσία στο Τόκιο (2-0 σετ). 8 πρόκριση σε ημιτελικό το 2023 για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε ένα κυριαρχικό ματς κόντρα στην Καρολίν Γκαρσία, επιβλήθηκε της αντιπάλου της με 6-2, 6-2 και προκρίθηκε πανηγυρικά στα ημιτελικά του Pan Pacific Open στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο.6 στην παγκόσμια κατάταξη, ήταν σαρωτική, δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να αμφισβητήσει την υπεροχή της και πήρε άνετα τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο σετ, αλλά και την 8η της φετινή πρόκριση σε ημιτελικό.

Στο ματς του Σαββάτου (30.09) η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Τζέσια Πεγκούλα, που νίκησε την Ντάρια Κασάτκινα με 6-1, 6-0.

“It was an honor” Tokyo No.4 seed @mariasakkari defeats @MisakiDoiTennis , who finishes her playing career on home soil #TorayPPO pic.twitter.com/3Znd1l2dxY

SEVEN straight for Sakkari



In contention for @WTAFinals qualification, @mariasakkari keeps her winning streak going to progress to the Tokyo semifinals!#TorayPPO pic.twitter.com/1Catjg3l1h