Μαρία Σάκκαρη – Κέιτ Μπόουλτερ 2-0: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Ουάσινγκτον για την Ελληνίδα τενίστρια

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στο τουρνουά της Ουάσινγκτον, επικρατώντας με 6-3, 6-4 της Κέιτι Μπόουλτερ στον πρώτο γύρο του Mubadala Citi DC Open.

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο 90 στον κόσμο), φιναλίστ του 2023, επικράτησε της 29χρονης Βρετανίδας (Νο 41 στην κατάταξη της WTA) μέσα σε 82 λεπτά και έκλεισε “μεγάλο” ραντεβού στον δεύτερο γύρο με την Αμερικανίδα Έμα Ναβάρο (Νο 11), που είναι στο Νο.2 του ταμπλό.

Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε εξ αρχής τον έλεγχο της αναμέτρησης. Αυτό τη βοήθησε να πάρει μία σχετικά άνετη νίκη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Ήταν ένα ματς στο οποίο η 29χρονη τενίστρια είχε σύμμαχο το σερβίς της (έχασε μόνο 7 πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς της), δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην αντίπαλο της

