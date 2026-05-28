Παναθηναϊκός: Με Σλούκα κόντρα στον ΠΑΟΚ

Εκτός Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης και Φαρίντ
Ο Κώστας Σλούκας σε προπόνηση του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με τον Κώστα Σλούκα κόντρα στον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό της Greek Basketball League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (28/5, 18:00,ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο Telekom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL.

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα, έγινε γνωστή η ενδεκάδα του τριφυλλιού, στην οποία επιστρέφει ο Κώστας Σλούκας που ξεπέρασε το πρόβλημα στο γόνατο και θα αγωνιστεί μετά από 38 μέρες.

Αντίθετα, νοκ άουτ τέθηκαν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Ο πρώτος έχει ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού του ποδιού, ενώ ο δεύτερος υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο.

Ο Παναθηναϊκός έχει πέντε διαθέσιμους Έλληνες και συγκεκριμένα τους Σλούκα, Τολιόπουλο, Μήτογλου, Κουζέλογλου, Σαμοντούροβ και έξι ξένους. Πρόκειται για τους Όσμαν, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις.

Εκτός είναι και τραυματίας Φαρίντ.

