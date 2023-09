Η Μαρία Σάκκαρη κατέκτησε τον τίτλο στο 1000άρι τουρνουά της WTA, στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικό και στο τέλος του αγώνα με την Κάρολαϊν Ντόλχαϊντ, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Μετά τον τελευταίο πόντο, η Σάκκαρη έπεσε στο κορτ και ξέσπασε σε κλάματα, ενώ στη συνέχεια έτρεξε και αγκάλιασε τον προπονητή της Τομ Χιλ, μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της για τη μεγάλη επιτυχία.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μίλησε αμέσως μετά και με τη μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου και το “Μαμά τα κατάφερα!”, που ακούστηκε είναι χαρακτηριστικό των συναισθημάτων της για την κατάκτηση του Masters της Γουαδαλαχάρα.

