Η Μαρία Σάκκαρη δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Μπάρμπορα Στρίκοβα και επικράτησε με 2-0 σετ, στην πρεμιέρα της στο WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia που γίνεται στη Ρώμη.

Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα της Μαρίας Σάκκαρη στο Masters της Ρώμης. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε περιθώρια στην Μπάρμπορα Στρίκοβα να την αμφισβητήσει και επικράτησε με 6-1-6-1 στον πρώτο γύρο του WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia.

Στην ουσία, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (νο8 στον κόσμο) συνάντησε… αντίσταση από την 37χρονη Τσέχα αντίπαλό της (νο 1103 στην παγκόσμια κατάταξη), χάνοντας τρία game (τα δυο, σερί, με break).

Στον επόμενο γύρο του τουρνουά, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Τσέχα, Μαρκέτα Βοντρούσοβα και την Καναδή, Μπιάνκα Αντρεέσκου, που θα γίνει απόψε το βράδυ (20:00).

