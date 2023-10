Η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί για τρίτη φορά στα WTA Finals, επιστρέφοντας στο Μεξικό, λίγο μόλις καιρό μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα.

Μπορεί να χρειάστηκε την απόσυρση της Μούχοβα με τραυματισμό για να δώσει το “παρών” στα φετινά WTA Finals, αλλά η Σάκκαρη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την παρουσία της στο Μεξικό.

«Είναι εκπληκτικό που επέστρεψα στο Μεξικό και που θα αγωνιστώ μπροστά στους Μεξικανούς φαν μου, στο δεύτερο σπίτι μου. Προφανώς δεν με χαροποίησε καθόλου που η Καρολίνα (σ.σ. Μούχοβα) ήταν τραυματίας, αλλά την ίδια στιγμή ήμουν χαρούμενη που θα επέστρεφα στο Μεξικό. Είμαι ενθουσιασμένη που ξεκινάμε.

Εννοείται πως η Γουαδαλαχάρα μου έδωσε αυτοπεποίθηση (σ.σ. όταν κατέκτησε τον τίτλο στο τοπικό 1000άρι τουρνουά). Ξέρω πως ο κόσμος με αγαπάει εδώ, τον αγαπώ και εγώ, νιώθω πολύ άνετα εδώ. Πάντα απολαμβάνω τον χρόνο μου στο Μεξικό, μου αρέσει πολύ το φαγητό, ο κόσμος, έχω πολλούς φίλους εδώ, είμαι ενθουσιασμένη που θα τους δω και θα περάσω χρόνο μαζί τους. Είναι απλά υπέροχο που επέστρεψα».

"It's amazing to be back in Mexico & playing in front of my Mexican fans, my 2nd home again. It just feels amazing. I wasn't happy that Karolina was injured, but I was happy to return to Mexico."



