Μάριος Ηλιόπουλος: Το βίντεο με τη βόλτα του ισχυρού άνδρα της ΑΕΚ στο λιμάνι του Βόλου

Συναντήθηκε με φίλους της ΑΕΚ και αποθεώθηκε
EUROKINISSI
Η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε ένα βίντεο από τη βόλτα του Μάριου Ηλιόπουλου στο λιμάνι του Βόλου, όπου συναντήθηκε με τους φίλους της ομάδας.

Χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ έχουν κάνει απόβαση στον Βόλο για το παιχνίδι με την τοπική ομάδα στο Πανθεσσαλικό, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να βρίσκεται από νωρίς στη θεσσαλική πόλη για να δει από κοντά την Ένωση.

O διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ έκανε βόλτα στο λιμάνι του Βόλου πριν τον αγώνα συναντώντας τους φίλους της Ένωσης.

 
 
 
 
 
Η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε το βίντεο με τη βόλτα του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος δεν χάνει παιχνίδι της αγαπημένης του ομάδας σε όποια έδρα κι αν παίζει.

