Η Σερένα Γουίλιαμς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και θα παίξει σε τουρνουά στο Λονδίνο

Η Σερένα Γουίλιαμς επιστρέφει στο επαγγελματικό τένις σε ηλικία 44 ετών, καθώς -όπως γνωστοποίησαν σήμερα (01.06.2026) οι διοργανωτές- θα λάβει μέρος στο διπλό του τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 με την επωνυμία “The HSBC Championships”, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 8-14 Ιουνίου στο Λονδίνο.

Η Σερένα Γουίλιαμς με τους 23 τίτλους στο μονό σε τουρνουά Grand Slam πήρε “wildcard” για το τουρνουά και, μολονότι η παρτενέρ της δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, φαίνεται ότι αυτή θα είναι η νεαρή Καναδή Βικτόρια Μποκο.

Υπενθυμίζεται ότι η Σερένα Γουίλιαμς αποχώρησε από τα κορτ το 2022, ύστερα από μια καριέρα 27 ετών.

“Το Queen’s Club (σ.σ. εκεί θα διεξαχθεί το τουρνουά) μοιάζει το τέλειο μέρος για να ξεκινήσω αυτό το επόμενο κεφάλαιο. Το γρασίδι μου έχει χαρίσει μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας μου και είμαι ενθουσιασμένη που επιστρέφω για να αγωνιστώ σε μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές του αθλήματος” δήλωσε η πολύπειρη Αμερικανίδα.