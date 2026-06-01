Μάριος Οικονόμου: Την Τρίτη η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή – Θα γίνει νεκροψία και νεκροτομή

Στα Ιωάννινα τα γίνει η κηδεία του αδικοχαμένου παλαίμαχου αμυντικού
Ο Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο που έσπευσε να στείλει τα συλλυπητήριά του στους οικείους αδικοχαμένου παλαίμαχου αμυντικού.

Συγγενείς και φίλοι του Μάριου Οικονόμου θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τον Μάριο Οικονόμου στην κηδεία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (02.06.2026). Η εξόδιος ακολουθία του εκλιπόντος θα γίνει στα Ιωάννινα στις 17:00.

Την ίδια στιγμή -σύμφωνα και με όσα αναφέρει το “epiruspost.gr”- οι Αρχές στα Ιωάννινα θα προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα, που οδήγησε στον θάνατο του Μάριου Οικονόμου.

Έχει δοθεί εντολή για νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να αποτυπωθούν με τον πλέον επίσημο και επιστημονικό τρόπο τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο εκλιπών στο τροχαίο.

Η συλλογή στοιχείων συνεχίζεται από την Αστυνομία, με στόχο να ληφθούν επιπλέον καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.

