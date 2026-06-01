Μάριος Οικονόμου: Η συγκινητική ανάρτηση της Κοπεγχάγης για το θάνατό του

“Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για την προσφορά του εντός γηπέδου, αλλά και για το πώς ήταν εκτός γηπέδου” τονίζεται από τους Δανούς
Το δικό της “αντίο” στον Μάριο Οικονόμου είπε και η Κοπεγχάγη. Η ομάδα της Δανίας εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον Έλληνα αδικοχαμένο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή.

Ο Μάριος Οικονόμου αγωνίστηκε στη Κοπεγχάγη για δυο χρόνια, παίρνοντας μετεγγραφή από την ΑΕΚ και κατέκτησε με την ομάδα της Δανίας ένα νταμπλ.

“Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη μας Μάριου Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών.

Ο αμυντικός ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι στην Ελλάδα πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, προτού ενταχθεί στην Κοπεγχάγη, όπου εκπροσώπησε τον σύλλογο 20 φορές από το 2020 έως το 2022.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κοπεγχάγη, ο Μάριος κέρδισε τον σεβασμό και τον θαυμασμό των συμπαικτών του, του προπονητικού επιτελείου και των οπαδών. Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για την προσφορά του εντός γηπέδου, αλλά και για το πώς ήταν εκτός γηπέδου.

Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

 


Ας τιμηθεί η μνήμη του Μάριου Οικονόμου” αναφέρει η Κοπεγχάγη στην ανακοίνωσή της.

