Tο Roland Garros επέβαλε πρόστιμο 65.000 ευρώ στο Ντάνι Βαγιέχο για το σεξιστικό σχόλιο σε Βραζιλιάνα διαιτητή

Ο Ντάνι Βαγιέχο αποκλείστηκε από τον Μοΐζ Κουαμέ στο δεύτερο γύρο του Roland Garros, αλλά κατάφερε να μείνει στη μνήμη όλων για ένα απαράδεκτο σεξιστικό σχόλιο για τη διαιτητή του αγώνα, Άνα Καρβάλιο.

Ο Ντάνι Βαγιέχο κατηγόρησε την Άνα Καρβάλιο για τον αποκλεισμό του στο Roland Garros, τονίζοντας ότι “… αυτού του είδους οι αγώνες θα έπρεπε να διαιτητεύονται από άνδρα. Είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει ένα τόσο έντονο πλήθος”, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Ο Παραγουανός τενίστας θεώρησε ότι η διαιτητής πήρε την πλευρά του αντιπάλου του, επειδή ο Κουαμέ είναι Γάλλος και τον άφηνε να κάνει καθυστερήσεις και… βουτιές άνευ λόγου. Τώρα, ο Βαγιέχο θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη

Αν και ζήτησε συγγνώμη, τιμωρήθηκε από το Roland Garros με 65.000 ευρώ τα οποία θα αφαιρεθούν από τα 130.000 ευρώ που κέρδισε μέχρι το 2ο γύρο του Frand Slam.

Multa histórica de Roland Garros para Dani Vallejo por sus declaraciones contra la jueza de silla, Ana Carvalho (BRA)



La organización le impuso una multa de 65.000 euros, la mitad de lo que ganó Vallejo en el certamen por llegar a segunda ronda

Je réagis à retardement aux propos misogynes d’Adolfo Vallejo.

Je me dis: ça ne serait pas incroyable que tous les tournois du circuit s’accordent pour ne lui mettre que des arbitres femmes ? Un bon gros troll qui me semblerait même juste pour éduquer le petit.

Για την ιστορία το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε σε Grand Slam ήταν στον Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος το 2020 χτύπησε με μπαλάκι επόπτρια γραμμών. Ο Σέρβος πλήρωσε 267.000 δολάρια και αποβλήθηκε από το τουρνουά.