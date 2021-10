Ο αρχιδιαιτητής της ελληνικής ΚΕΔ, Μαρκ Κλάτενμπεργκ έχει προκαλέσει σάλο στην Αγγλία με δηλώσεις του για τις γυναίκες διαιτητές, καθώς κατηγορείται για αναχρονιστικό σεξισμό.

Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Breakfast show» του βρετανικού σταθμού talkSPORT, ο παλαίμαχος Άγγλος διαιτητής, τις κάλεσε ούτε λίγο ούτε πολύ να διαλέξουν αν θα γίνουν μητέρες ή αν θα κάνουν καριέρα στη διαιτησία.

Οι δηλώσεις του Κλάτενμπεργκ

«Το πρόβλημα με τις γυναίκες διαιτητές στο ποδόσφαιρο είναι ότι έχουν ένα δύσκολο μονοπάτι. Αν μείνουν έγκυες, αυτό τους υποχρεώνει να μείνουν εκτός για πολύ καιρό. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να κάνουν μια επιλογή: Θέλουν να μείνουν έγκυες και να έχουν παιδιά ή θέλουν να γίνουν διαιτητές;

Πρέπει επίσης να περάσουν τα τεστ φυσικής κατάστασης των ανδρών. Πολλές γυναίκες δυσκολεύονται με αυτό. Αν θες να είσαι στο παιχνίδι των ανδρών, πρέπει να πληροίς αυτές τις προϋποθέσεις. Αν περάσουν όλο αυτό και διαλέξουν τον σωστό δρόμο, πιστεύω ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν ρόλο στο παιχνίδι των ανδρών.

Πρέπει να κάνεις θυσίες, έκανα μερικές μεγάλες θυσίες. Οι γυναίκες πρέπει να κάνουν αυτή τη θυσία. Πείτε, εάν φτάσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο στη διαιτησία και θέλουν να φτάσουν σε αυτό το επόμενο επίπεδο, εάν μείνoυν έγκυες, μπορεί να τους κοστίσει δύο ή τρία χρόνια της ζωής τους. Μόλις χάσεις αυτά τα τρία χρόνια, κάποιος άλλος παίρνει τη θέση σου. Αν θέλεις να κάνεις μωρά, πρέπει να τα κάνεις νωρίς στην καριέρα σου.

Αν έχεις μωρό, είσαι εκτός για εννέα μήνες, τότε χρειάζονται έξι μήνες για να αναρρώσεις και να περάσεις το τεστ φυσικής κατάστασης των ανδρών, που είναι πολύ απαιτητικό»

Mark Clattenburg:



“The problem with women is, in refereeing in football, they have a difficult pathway if they get pregnant during their refereeing career – it can stop them a long way. So they have to make a choice: do they want to be pregnant or do they want to be referees?” pic.twitter.com/S5S4Iluzqb — Footy Accumulators (@FootyAccums) September 30, 2021

Jesus Christ – Clattenburg’s response to my question about female referees in football on @talkSPORT this morning was disrespectful and archaic – @SaraCoxRef leading the way with the way the world should be. — Joe Marler (@JoeMarler) September 30, 2021

A statement from our CEO @JanePurdon on the comments by Mark Clattenburg in his talkSPORT interview this morning. pic.twitter.com/IFrfvE7XiJ — Women in Football (@WomeninFootball) September 30, 2021