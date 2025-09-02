Μάρκο Γκρούγιτς: «Να κατακτήσω τίτλους με την ΑΕΚ»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έκανε ο Μάρκο Γκρούγιτς.

Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Γκρούγιτς ανέφερε ότι θέλει να κατακτήσει τίτλους και ο ίδιος να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Ο Σέρβος μέσος αποτελεί προσωπική επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς και ήρθε στην Ένωση για να ανεβάσει επίπεδο τη μεσαία γραμμή του Δικεφάλου.

Όσα δήλωσε ο Μάρκο Γκρούγιτς στο επίσημο κανάλι της ΑΕΚ

Για τη μεταγραφή του στην Ένωση: “Νιώθω πολύ χαρούμενος και προνομιούχος να βρίσκομαι σε αυτό το γήπεδο να έχω την ευκαιρία να είμαι κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ.

Είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική να είμαι μέρος του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια. Ανυπομονώ να συναντήσω τους συμπαίκτες και τον προπονητή, όταν επιστρέψουμε στις προπονήσεις. Φυσικά ανυπομονώ να συναντήσω και τους οπαδούς μας σε αυτό το εκπληκτικό στάδιο“.

Για τους προσωπικούς του στόχους και τους στόχους που έχει με την ομάδα: “Κάθε παίκτης έχει προσωπικούς στόχους και στόχους με την ομάδα. Το ίδιο κι εγώ. Θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, να βοηθήσω την ομάδα. Αυτός είναι ασφαλώς ο πρώτος στόχος. Οπωσδήποτε να βελτιώσω το παιχνίδι μου σε όλα τα κομμάτια και αυτό που είναι το πιο σημαντικό να κατακτήσουμε τίτλους“.

Για το ότι έχει την ίδια ημέρα γενέθλια με την ΑΕΚ (στις 13 Απριλίου): “Δεν το ήξερα! Καταπληκτικό. Είναι μια σύμπτωση που δεν ήξερα και με κάνει ακόμη πιο χαρούμενο τώρα“.