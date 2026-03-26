Μαρκοϊσβίλι για το Παναθηναϊκός – Μονακό: «Δεν μπορώ να ζητήσω περισσότερα, γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα»

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο Telekom Center.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό (27/03, 21:15) για την 34η αγωνιστική της Euroleague, με τον προπονητή των Μονεγάσκων να σχολιάζει την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι των «πρασίνων».

Ο Γεωργιανός προπονητής μίλησε και για τις τρεις σερί νίκες που έχει κάνει η ομάδα του, ενώ είπε χαρακτηριστικά πως δεν μπορεί να ζητήσει περισσότερα από τους παίκτες του.

«Από τον τρόπο που οι παίκτες αγωνίζονται και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, δεν μπορώ να ζητήσω περισσότερα. Δεν έχουμε κάνει υπολογισμούς για το πόσους αγώνες ακόμα πρέπει να κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε τον Παναθηναϊκό. Έχουμε ένα σερί τριών νικών, οπότε αναμένεται να αποδώσουμε καλά. Θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Γνωρίζουμε επίσης την ατμόσφαιρα σε αυτό το γήπεδο. Πηγαίνουμε εκεί με σκληρή νοοτροπία και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για 40 λεπτά», δήλωσε ο Μαρκοϊσβίλι.