Μαροκινός μετανάστης κρύφτηκε κάτω από το πούλμαν της Βαγιαδολίδ για να βρεθεί στην Ιβηρική Χερσόνησο

Ένας νεαρός Μαροκινός κατάφερε να φτάσει στην Ιβηρική Χερσόνησο από τη Θεούτα, έχοντας κρυφτεί κάτω από το πούλμαν της ποδοσφαιρικής ομάδας της Βαγιαδολίδ (Β` Ισπανίας), που επέστρεφε από έναν αγώνα στον βορειοαφρικανικό θύλακα.

Συγκεκριμένα, ο 17χρονος Αφρικανός εντοπίστηκε στριμωγμένος ανάμεσα στους πίσω τροχούς (!) του οχήματος αφού είχε ταξιδέψει περισσότερα από 100 χιλιόμετρα.

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Ο νεαρός Μαροκινός μετανάστης ταξίδεψε σε αυτήν την θέση σε όλη την διάρκεια του ταξιδιού με το φέρι από τη Θέουτα στην χερσόνησο, αλλά τελικά ζήτησε βοήθεια κατά την διάρκεια μιας στάσης για ανάπαυση. Η αντιπροσωπεία του συλλόγου της Βαγιαδολίδ φρόντισε τον ανήλικο, δίνοντάς του φαγητό, νερό και ρούχα, ενώ περίμενε την άφιξη της Πολιτοφυλακής, που στην συνέχεια τον συνέλαβε.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αρκετές Αρκετές παρόμοιες περιπτώσεις, στις οποίες μετανάστες προσπάθησαν να φτάσουν στην Ιβηρική Χερσόνησο κρυμμένοι σε διάφορα οχήματα.

Αυτό το περιστατικό, έρχεται εν μέσω μιας μεταναστευτικής κρίσης στην Θέουτα, έναν από τους δύο θύλακες της Ισπανίας στη Βόρεια Αφρική, που έχει γίνει πηγή πολιτικής και διπλωματικής έντασης από τα τέλη Ιουλίου, μετά την μαζική εισροή περισσότερων από 70.000 μεταναστών από το Μαρόκο.