Αθλητικά

Ο Τομά Ερτέλ έφτασε στη Αθήνα για την ΑΕΚ

Ο Γάλλος γκαρντ έφτασε στη χώρα μας για να ενισχύσει το ρόστερ της Ένωσης τη φετινή σεζόν
Ο Τομά Ερτέλ
Ο Τομά Ερτέλ με το κασκόλ της ΑΕΚ/ aekbc.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Τομά Ερτέλ έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (21/09/26) στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ έχει ήδη ανακοινώσει την απόκτηση του Τομά Ερτέλ και πλέον ο 37χρονος Γάλλος γκαρντ έφτασε στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα με σκοπό να συνεισφέρει με την εμπειρία και την ποιότητά του.

Το πρωί της Τρίτης (22/09/26) θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα κάνει την πρώτη του προπόνηση στη Sunel Arena.

Ο Ερτέλ έχει αγωνιστεί στις Ορτέζ, Στασμπουργκ, Αλικάντε, Μπασκόνια, Αναντολού Εφές, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Σενζέν Λέοπαρντς, Κορούνια και Βιλερμπάν, με την οποία αγωνιζόταν πέρσι στη Euroleague.

Η Βιλερμπάν τον έκανε δικό της κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν και ο Ερτέλ σε 25 ματς είχε 9.2 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
279
200
161
125
91
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Μίλτον Βιέρα: Ο θρυλικός Ουρουγουανός που έλαμψε με τον Ολυμπιακό – Ήταν ο πρώτος ξένος στην Ελλάδα που είχε παίξει σε Μουντιάλ
Ένας τραυματισμός το 1977 τον έφερε στην ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα – Υπήρξε συμπαίκτης των Πελέ, Εουσέμπιο και Κρόιφ στη μικτή κόσμου
Ο Μίλτον Βιέρα
Newsit logo
Newsit logo