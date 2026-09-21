Ο Τομά Ερτέλ έφτασε στη Αθήνα για την ΑΕΚ

Ο Τομά Ερτέλ έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (21/09/26) στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ έχει ήδη ανακοινώσει την απόκτηση του Τομά Ερτέλ και πλέον ο 37χρονος Γάλλος γκαρντ έφτασε στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα με σκοπό να συνεισφέρει με την εμπειρία και την ποιότητά του.

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Το πρωί της Τρίτης (22/09/26) θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα κάνει την πρώτη του προπόνηση στη Sunel Arena.

Ο Ερτέλ έχει αγωνιστεί στις Ορτέζ, Στασμπουργκ, Αλικάντε, Μπασκόνια, Αναντολού Εφές, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Σενζέν Λέοπαρντς, Κορούνια και Βιλερμπάν, με την οποία αγωνιζόταν πέρσι στη Euroleague.

Η Βιλερμπάν τον έκανε δικό της κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν και ο Ερτέλ σε 25 ματς είχε 9.2 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ κατά μέσο όρο.