Μίλτον Βιέρα: Ο θρυλικός Ουρουγουανός που έλαμψε με τον Ολυμπιακό – Ήταν ο πρώτος ξένος στην Ελλάδα που είχε παίξει σε Μουντιάλ

Ο Μίλτον Βιέρα σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή και σκόρπισε στη θλίψη το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς είχε σπουδαίο πέρασμα από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ τη δεκαετία του 70.
Με καταγωγή από μία μικρή πόλη της Ουρουγουάης με το όνομα Μέλο, ο Βίκτορ Βιέρα, στα 70s ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον οποίο κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και στη συνέχεια μετακόμισε στην ΑΕΚ για να σηκώσει ακόμα δύο.
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Τον χαρακτήριζε η μαχητικότητά του, καθώς έπαιζε στα όρια και δεν φοβόταν να φοβόταν να βάλει τα πόδια του σε σκληρές μονομαχίες είτε κατά τη διάρκεια αγώνα, είτε και μετά από αυτόν, καθώς μιλάμε για μία διαφορετική εποχή του ποδοσφαίρου.
Στην Ουρουγουάη είχε το παρατσούκλι «βίδα» και αυτό τον ακολούθησε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του εκεί. Αγωνίστηκε στις Νασιολάλ και Πενιαρόλ με την μεταγραφή του στη δεύτερη να προκαλεί σάλο στη χώρα.
Καθιερώθηκε στην Εθνική ομάδα της χώρας του όντας βασικός σε ηλικία 20 ετών όταν αγωνίστηκε τρεις φορές βασικός στο Μουντιάλ της Αγγλίας, όντας ο νεαρότερος της αποστολής.
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Το αποτυχημένο πέρασμα στην Μπόκα Τζούνιορς και η μεταγραφή στην Πενιαρόλ
Ο Βιέρα μετά τη Νασιονάλ αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αργεντινή για λογαριασμό της Μπόκα Τζούνιορς, όμως εκεί δεν κατάφερε να στεριώσει.
Αγωνίστηκε σε μόλις 4 ματς και όταν ο Αλφρέντο Ντι Στέφανο πήγε εκεί αποφάσισε να επιστρέψει στην Ουρουγουάη για λογαριασμό της Πενιαρόλ και όχι της Νασιονάλ για να φέρει τριγμούς στη χώρα.
Ο Βιέρα είχε δικαστική κόντρα με την πρώην ομάδα του και αυτό τον οδήγησε να δηλώσει δημόσια οπαδός της Πενιαρόλ για να κερδίσει το μίσος τον οπαδών της Νασιονάλ και την αγάπη των φίλων της Πενιαρόλ.
«Έγινα οπαδός και όλα τα παιδιά μου είναι Πενιαρόλ. Ήταν διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές εποχές και άλλαξα λίγο. Τώρα έχω μεγάλο σεβασμό και αγάπη για τη Νασιονάλ ως θεσμό», τόνισε σε συνέντευξη του πριν από λίγα χρόνια.
Η έλευση στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό
Ο Βιέρα μετά από δέκα χρόνια στην Ουρουγουάη θέλησε μία νέα δοκιμασία στην καριέρα του και μετά από αρκετές συγκυρίες προέκυψε η περίπτωση του Ολυμπιακού στην Ελλάδα.
Το μακρινό 1972 επιτρέπονταν μόλις δύο ξένοι στα εγχώρια πρωταθλήματα και με τις αγορές της Ιταλίας και της Ισπανίας να έχουν κλείσει ήρθε ο Ολυμπιακός για να τον κάνει δικό του.
Οι ερυθρόλευκοι με πρωτοβουλία του Νίκου Σκλαβούνου, στενού συνεργάτη του Νίκου Γουλανδρή, έδωσαν ποσό που αντιστοιχεί στις μέρες μας με 2.500.000 ευρώ για να τον κάνουν τον πρώτο ξένο παίκτη στην Ελλάδα που έχει αγωνιστεί σε Μουντιάλ.
Στην αρχή δυσκολεύτηκε στη χώρα μας, λόγω της γλώσσας, όμως προσαρμόστηκε με τη βοήθεια του συμπατριώτη του Χούλιο Λοσάδα. Έμαθε ελληνικά και ένας από τους τρεις γιους του, ο Μαξιμιλιάνο γεννήθηκε στην Ελλάδα.
Ο Μίλτον Βιέρα στην καριέρα του στον Ολυμπιακό πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα (1973, 1974, 1975) και δύο Κύπελλα Ελλάδας (1973 και 1975). Με τη φανέλα του Ολυμπιακού σκόραρε 11 γκολ σε 112 συμμετοχές. Στις 26 Μαρτίου του 1975 ο Βιέρα και ο Δεληκάρης αγωνίστηκαν στη μικτή κόσμου μαζί με τους θρυλικούς Πελέ, Εουσέμπιο και Κρόιφ.
Αποχώρησε από τον Ολυμπιακό το 1977, μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος ήταν ο λόγος που δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του και συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ.
Στην ΑΕΚ σήκωσε δύο φορές την κούπα του ελληνικού πρωταθλήματος το 1978 και το 1979. Το 1978 κατέκτησε και το Κύπελλο με την Ένωση για να πανηγυρίσουν το νταμπλ εκείνη τη σεζόν. Με την κιτρινόμαυρη φανέλα δεν σκόραρε κάποιο γκολ στις 33 εμφανίσεις που έκανε.
Στα 33 του επέστρεψε στην Πενιαρόλ, με έναν σοβαρό τραυματισμό στη λεκάνη να τον αναγκάζει να ολοκληρώσει πρόωρα την σπουδαία καριέρα του. Μπορεί στη συνέχεια να πήρε δίπλωμα προπονητή, όμως αποφάσισε να ακολουθήσει το ρόλο του μάνατζερ παικτών για να δουλέψει γύρω από το ποδόσφαιρο.