Μίλτον Βιέρα: Ο θρυλικός Ουρουγουανός που έλαμψε με τον Ολυμπιακό – Ήταν ο πρώτος ξένος στην Ελλάδα που είχε παίξει σε Μουντιάλ

Ο Μίλτον Βιέρα σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή και σκόρπισε στη θλίψη το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς είχε σπουδαίο πέρασμα από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ τη δεκαετία του 70.

Με καταγωγή από μία μικρή πόλη της Ουρουγουάης με το όνομα Μέλο, ο Βίκτορ Βιέρα, στα 70s ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον οποίο κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και στη συνέχεια μετακόμισε στην ΑΕΚ για να σηκώσει ακόμα δύο.

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Τον χαρακτήριζε η μαχητικότητά του, καθώς έπαιζε στα όρια και δεν φοβόταν να φοβόταν να βάλει τα πόδια του σε σκληρές μονομαχίες είτε κατά τη διάρκεια αγώνα, είτε και μετά από αυτόν, καθώς μιλάμε για μία διαφορετική εποχή του ποδοσφαίρου.

Στην Ουρουγουάη είχε το παρατσούκλι «βίδα» και αυτό τον ακολούθησε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του εκεί. Αγωνίστηκε στις Νασιολάλ και Πενιαρόλ με την μεταγραφή του στη δεύτερη να προκαλεί σάλο στη χώρα.

Καθιερώθηκε στην Εθνική ομάδα της χώρας του όντας βασικός σε ηλικία 20 ετών όταν αγωνίστηκε τρεις φορές βασικός στο Μουντιάλ της Αγγλίας, όντας ο νεαρότερος της αποστολής.

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Το αποτυχημένο πέρασμα στην Μπόκα Τζούνιορς και η μεταγραφή στην Πενιαρόλ

Ο Βιέρα μετά τη Νασιονάλ αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αργεντινή για λογαριασμό της Μπόκα Τζούνιορς, όμως εκεί δεν κατάφερε να στεριώσει.

Αγωνίστηκε σε μόλις 4 ματς και όταν ο Αλφρέντο Ντι Στέφανο πήγε εκεί αποφάσισε να επιστρέψει στην Ουρουγουάη για λογαριασμό της Πενιαρόλ και όχι της Νασιονάλ για να φέρει τριγμούς στη χώρα.

Ο Βιέρα είχε δικαστική κόντρα με την πρώην ομάδα του και αυτό τον οδήγησε να δηλώσει δημόσια οπαδός της Πενιαρόλ για να κερδίσει το μίσος τον οπαδών της Νασιονάλ και την αγάπη των φίλων της Πενιαρόλ.

«Έγινα οπαδός και όλα τα παιδιά μου είναι Πενιαρόλ. Ήταν διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές εποχές και άλλαξα λίγο. Τώρα έχω μεγάλο σεβασμό και αγάπη για τη Νασιονάλ ως θεσμό», τόνισε σε συνέντευξη του πριν από λίγα χρόνια.