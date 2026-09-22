Αθλητικά

Με Σάκκαρη οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Τένις και μπάσκετ στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη σε αγώνα της στην Αθήνα (ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Φρουβίρτοβα για το τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/9/2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (22/9/2026)

10:30 Magenta Sport 4 Ρίτας Βίλνιους – RSSB Τάιγκερς FIBA Intercontinental Cup 2026

15:30 Novasports 6HD Σάκκαρη – Φρουβίρτοβα Τουρνουά Σιγκαπούρης

14:30 Magenta Sport 4 Ρόγιαλ Φάιτερς – Μπόκα Τζούνιορς FIBA Intercontinental Cup 2026

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κορυδαλλός – Ερμής Ζωγράφου Ποδόσφαιρο σάλας

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