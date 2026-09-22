Με Σάκκαρη οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

00:00 22.09.26

Ένας τραυματισμός το 1977 τον έφερε στην ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα – Υπήρξε συμπαίκτης των Πελέ, Εουσέμπιο και Κρόιφ στη μικτή κόσμου