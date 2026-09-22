Με Σάκκαρη οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Φρουβίρτοβα για το τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/9/2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (22/9/2026)
10:30 Magenta Sport 4 Ρίτας Βίλνιους – RSSB Τάιγκερς FIBA Intercontinental Cup 2026
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15:30 Novasports 6HD Σάκκαρη – Φρουβίρτοβα Τουρνουά Σιγκαπούρης
14:30 Magenta Sport 4 Ρόγιαλ Φάιτερς – Μπόκα Τζούνιορς FIBA Intercontinental Cup 2026
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κορυδαλλός – Ερμής Ζωγράφου Ποδόσφαιρο σάλας