Συμφωνία ΑΕΚ με Percapita: Η Ένωση παίρνει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στην ιστορία της

Η ΑΕΚ έκανε ένα χρυσό deal με την Percapita για τη διαχείριση των τηλεοπτικών της δικαιωμάτων ενόψει των επόμενων τεσσάρων σεζόν, που θα αποφέρει στα ταμεία της ομάδας ένα αστρονομικό ποσό.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι είχε επαφές και με το SportFM TV του Γιάννη Αλαφούζου, συμφώνησε τελικά με την Percapita με γνώμονα το οικονομικό της συμφέρον.

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Η Ένωση εξασφαλίζει για τα επόμενα 4 χρόνια – αρχής γενομένης από το καλοκαίρι του 2027 – το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στην ιστορία της.

Η συμφωνία της ΑΕΚ έκλεισε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Percapita, Δημήτρη Γόντικα, ο οποίος είναι ο άνθρωπος της οικογένειας Βαρδινογιάννη στη συγκεκριμένη εταιρεία.