Αθλητικά

Η Αρίνα Σαμπαλένκα στην Αθήνα μετά το US Open: Οι φωτογραφίες της εντυπωσιακής Λευκορωσίδας τενίστριας από την παραλία

Η κορυφαία τενίστρια βρέθηκε μαζί με τον Έλληνα σύντροφο της, Γιώργο Φραγκούλη, στην πρωτεύουσα και απόλαυσε κάθε στιγμή
Η Αρίνα Σαμπαλένκα στην Αθήνα μετά το US Open: Οι φωτογραφίες της εντυπωσιακής Λευκορωσίδας τενίστριας από την παραλία
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Λίγες ημέρες μετά το τέλος του US Open, η Αρίνα Σαμπαλένκα βρήκε την ευκαιρία να πάρει μία βαθιά ανάσα από τις ασταμάτητες επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια και ο Έλληνας σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης, βρέθηκαν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Simple Caracters της οικογένειας Λιακωτίτη στη Γλυφάδα πριν από μερικά 24ωρα.

Φρόντισε, μάλιστα, να εκμεταλλευτεί το ταξίδι της στην Ελλάδα για την παρουσίαση σειράς ρούχων, περνώντας χαλαρές στιγμές στην παραλία και όχι μόνο.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε στα social media, η Σαμπαλένκα φαίνεται ότι πήγε για μια βουτιά στη θάλασσα, έκανε ηλιοθεραπεία, απόλαυσε το φαγητό και το ηλιοβασίλεμα ενώ φρόντισε και τον εαυτό της.

Να σημειωθεί ότι η σειρά ρούχων του Γιώργου Φραγκούλη φέρει την ονομασία The Gride, από τις λέξεις «Greek» και «Pride», δηλαδή Έλληνας και περήφανος.

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