Η Αρίνα Σαμπαλένκα στην Αθήνα μετά το US Open: Οι φωτογραφίες της εντυπωσιακής Λευκορωσίδας τενίστριας από την παραλία

Λίγες ημέρες μετά το τέλος του US Open, η Αρίνα Σαμπαλένκα βρήκε την ευκαιρία να πάρει μία βαθιά ανάσα από τις ασταμάτητες επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια και ο Έλληνας σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης, βρέθηκαν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Simple Caracters της οικογένειας Λιακωτίτη στη Γλυφάδα πριν από μερικά 24ωρα.

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Φρόντισε, μάλιστα, να εκμεταλλευτεί το ταξίδι της στην Ελλάδα για την παρουσίαση σειράς ρούχων, περνώντας χαλαρές στιγμές στην παραλία και όχι μόνο.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε στα social media, η Σαμπαλένκα φαίνεται ότι πήγε για μια βουτιά στη θάλασσα, έκανε ηλιοθεραπεία, απόλαυσε το φαγητό και το ηλιοβασίλεμα ενώ φρόντισε και τον εαυτό της.

Να σημειωθεί ότι η σειρά ρούχων του Γιώργου Φραγκούλη φέρει την ονομασία The Gride, από τις λέξεις «Greek» και «Pride», δηλαδή Έλληνας και περήφανος.