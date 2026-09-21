Ο Τζιάνι Ινφαντίνο άλλαξε στάση: Απέσυρε την επενδυτική πρόταση και έκανε κάλεσμα για αλλαγές στη λειτουργία της FIFA

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο με επιστολή προς τις 211 Ομοσπονδίες μέλη της FIFA πρότεινε τη διεξαγωγή διαβούλευσης για τη μεταρρύθμιση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, ενώ απέσυρε και επίσημα την επενδυτική πρόταση για πώληση μεριδίων του Μουντιάλ σε ιδιώτες.

Το reuters έφερε στη δημοσιότητα την επιστολή του Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος φαίνεται πως αντιλήφθηκε ότι πρέπει να αλλάξει στάση για να κερδίσει τις εκλογές της FIFA, που θα γίνουν την Άνοιξη.

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Για την επενδυτική πρόταση που και επίσημα πήρε πίσω έγραψε χαρακτηριστικά «έχει πλέον αποσυρθεί και δεν θα προχωρήσει».

«Θα ζητήσω από το Συμβούλιο να εξετάσει εάν επιθυμεί να αναθέσει μια ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου διακυβέρνησης της FIFA για σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες και να προτείνει πιθανές βελτιώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά για την αλλαγή στη λειτουργία λήψης αποφάσεων στην παγκόσμια Ομοσπονδία.

FIFA president Gianni Infantino has outlined that he is open to dialogue over reform at world soccer’s governing body in a letter sent to FIFA Council members and the presidents of all 211 member associations.



Full story from @Dan_Sheldon_ https://t.co/tL0ZrGQf4G pic.twitter.com/y237qrn5Mn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 21, 2026

«Αναγνωρίζω ότι χωρίς το πλήρες πλαίσιο, αυτό προκάλεσε ανησυχία και δημιούργησε την εντύπωση ότι είχαν ήδη ληφθεί αποφάσεις. Δεν είχαν ληφθεί. Παρέμενε μια πρόταση, όχι μια απόφαση, και υπόκειτο πάντοτε στις απαραίτητες εγκρίσεις του Συμβουλίου και των ομοσπονδιών-μελών. Έχει πλέον αποσυρθεί και δεν θα προχωρήσει.

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Ο ρόλος μου δεν είναι να προδικάσω αυτή τη συζήτηση. Όσοι υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν με σαφήνεια τη θέση τους».

Ο πρόεδρος της FIFA ανέφερε ότι οι θέσεις των Ομοσπονδιών – μελών σχετικά με ζητήματα διακυβέρνησης δεν θα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από την ίδια. Παράλληλα σημείωσε ότι τα αναπτυξιακά προγράμματα αλληλεγγύης της Ομοσπονδίας θα συνεχιστούν βάσει των υφιστάμενων κανόνων.

«Η αντιμετώπιση καμίας ομοσπονδίας δεν θα εξαρτάται από τη θέση της σχετικά με οποιαδήποτε πρόταση ή θεσμικό ζήτημα. Παραμένω πλήρως προσηλωμένος στην ηγεσία της FIFA και έχω εμπιστοσύνη σε όσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί», κατέληξε ο Ινφαντίνο.