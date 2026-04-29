Μαρτίνεθ: Θα μπορούσε να δοθεί φάουλ στην τελευταία φάση πάνω στον Μοντέρο από τον Γκραντ

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στάθηκε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό που έκρινε το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός “έσπασε” την έδρα της Βαλένθια, με τον προπονητή της ισπανικής ομάδας και κορυφαίο της φετινής Euroleague να υποστηρίζει ότι στην τελευταία φάση οι διαιτητές θα μπορούσαν να χρεώσουν με φάουλ τον Γκραντ πάνω στον Μοντέρο, το οποίο θα ήταν, μάλιστα, και αντιαθλητικό.

“Ξέρουμε ότι δεν θα σκοράρουμε 110 πόντους σε αυτά τα παιχνίδια . Είναι πιο δύσκολο να σκοράρεις, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βελτιωθούμε πολύ”, πρόσθεσε ακόμα ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

Όσα δήλωσε ο προπονητής της Βαλένθια

Για το ματς: ”Δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία, ούτε οι παίκτες ούτε ο προπονητής. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε μόνο και μόνο επειδή χάσαμε. Σήμερα χάσαμε, και άλλες φορές θα κερδίσουμε.

Σε αυτά τα παιχνίδια, όλα είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένα. Αν ρίξουμε 25 τρίποντα, ανάλογα με το πώς μας αμύνονται, συνήθως θα έχουμε καλά σουτ. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια, δεν είναι τα σουτ με τα οποία νιώθεις πιο άνετα. Αυτό συμβαίνει όταν παίζεις παιχνίδια αυτού του επιπέδου εναντίον ομάδων αυτού του επιπέδου — δεν νιώθεις άνετα στο παρκέ και γίνεται πιο δύσκολο να σκοράρεις.

Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας, να σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε καλοί σουτέρ ή ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτά τα σουτ. Πρέπει να μείνουμε πιστοί στο παιχνίδι μας, γνωρίζοντας ότι οι αντίπαλοι παίζουν πολύ καλά και ότι θα είναι πιο δύσκολο. Αυτό είναι το θέμα — να συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Η άμυνά τους ήταν διαφορετική στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Στο πρώτο ημίχρονο επιχειρήσαμε πολλά τρίποντα ,23 στα 25 ήταν καλά σουτ, αλλά χωρίς μεγάλη ακρίβεια. Στο δεύτερο ημίχρονο, με τις αλλαγές στην άμυνα, δεν βρίσκεις τις ίδιες ευκαιρίες. Ένιωσαν επίσης την πίεση από το κοινό και από εμάς, και η απόδοσή τους έπεσε. Εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας, και η ομάδα αξίζει συγχαρητήρια γι’ αυτό. Προσπαθήσαμε και είχαμε την σωστή νοοτροπία.

Ξέρουμε ότι δεν θα σκοράρουμε 110 πόντους σε αυτά τα παιχνίδια . Είναι πιο δύσκολο να σκοράρεις, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βελτιωθούμε πολύ”.

Για την τελευταία φάση: “Θα μπορούσε να ήταν φάουλ του Γκραντ πάνω στον Μοντέρο, πριν την επαναφορά της μπάλας και θα ήταν αντιαθλητικό”.