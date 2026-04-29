O Μάνουελ Νόιερ έγραψε αρνητική ιστορία: Δεν έπιασε την μπάλα ούτε μία φορά στον ημιτελικό Παρί – Μπάγερν

Εφιαλτική βραδιά για τον Γερμανό τερματοφύλακα στο Παρίσι
Τη χειρότερη εμφάνιση της καριέρας του πραγματοποίησε ο Μάνουελ Νόιερ στον πρώτο ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι.

Όπως γίνεται αντιληπτό, σ’ ένα παιχνίδι όπου έχουν σημειωθεί 9 γκολ (5-4 νίκησε η Παρί Σεν Ζερμέν την Μπάγερν Μονάχου), οι μόνοι ποδοσφαιριστές που δεν γίνεται να είναι πρωταγωνιστές είναι οι τερματοφύλακες. Βέβαια, ο Μανουέλ Νόιερ το τερμάτισε, εκτελώντας χρέη… τροχονόμου στο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος πορτιέρε της Μπάγερν Μονάχου έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας, τουλάχιστον στις τελευταίες 16 αγωνιστικές περιόδους που δέχεται 5 γκολ σε ένα παιχνίδι στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης, δίχως να πραγματοποιήσει ούτε μια απόκρουση!

Ο Νόιερ έγραψε αρνητική ιστορία, καθώς δεν κατάφερε να πιάσει την μπάλα ούτε μία φορά. Για την ακρίβεια, μόνο μάζευε την μπάλα από τα δίχτυα.

