Ματία Φουρλάνι: «Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι γίγαντας στο άλμα εις μήκος, όμως κανείς δεν είναι ρομπότ»

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να επικρατήσει για ακόμα μία φορά στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, διότι υπέφερε από κράμπες στις γάμπες και έμεινε στη 11η θέση στον τελικό. Ο Ματία Φουρλάνι όμως, τον χαρακτήρισε γίγαντα του άλματος εις μήκος, εξαιτίας της συνεχούς παρουσίας του στην κορυφή του αθλήματος.

Ο Ματία Φουρλάνι με άλμα στα 8.39 μέτρα έκανε προσωπικό ρεκόρ και πήρε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, που πραγματοποιείται στο Τόκιο και σε συνέντευξή του μετά την επικράτησή του δεν ξέχασε να αναφερθεί στους αντιπάλους και κυρίως στον Μίλτο Τεντόγλου.

Η αναφορά του Φουρλάνι στον Μίλτο Τεντόγλου και τον Γκέιλ: «Νίκησα τον Γκέιλ, ο οποίος κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019 στη Ντόχα με 8.69: θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όπως με τον Τεντόγλου: είναι γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ».