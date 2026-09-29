Ματίας Λεσόρ: Έκπληξη στο «T-Center» με τούρτα γενεθλίων για τον Γάλλο σέντερ

Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στο “T-Center” ενόψει του εντός έδρας αγώνα του με τη Βιλερμπάν (30.09.2026, 21.15, Newsit.gr) για την Euroleague, με τον Ματίας Λεσόρ να βρίσκεται για λίγα λεπτά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού ετοίμασαν μια ωραία έκπληξη στον Ματίας Λεσόρ για τα γενέθλία του, εμφανίζοντας μια τούρτα στον Γάλλο σέντερ.

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Οι πράσινοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του glass floor, έδωσαν ευχές και… φατούρο στον Ματίας Λεσόρ, με τον Γάλλο να σβήνει στη συνέχεια το κεράκι που βρισκόταν πάνω στην τούρτα.

Nothing beats seeing that big smile. Wishing you all the best, @ThiasLsf! #WeTheGreens #paobcaktor https://t.co/ojEiwGNfOM — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 29, 2026

Θυμίζουμε ότι κάτι ανάλογο έγινε και τη Δευτέρα, λόγω των γενεθλίων που είχε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.