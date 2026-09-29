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Αθλητικά

Ματίας Λεσόρ: Έκπληξη στο «T-Center» με τούρτα γενεθλίων για τον Γάλλο σέντερ

Ανάλογο “σκηνικό” στήθηκε και μια ημέρα νωρίτερα για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
Ματίας Λεσόρ: Έκπληξη στο «T-Center» με τούρτα γενεθλίων για τον Γάλλο σέντερ
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Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στο “T-Center” ενόψει του εντός έδρας αγώνα του με τη Βιλερμπάν (30.09.2026, 21.15, Newsit.gr) για την Euroleague, με τον Ματίας Λεσόρ να βρίσκεται για λίγα λεπτά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού ετοίμασαν μια ωραία έκπληξη στον Ματίας Λεσόρ για τα γενέθλία του, εμφανίζοντας μια τούρτα στον Γάλλο σέντερ.

Οι πράσινοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του glass floor, έδωσαν ευχές και… φατούρο στον Ματίας Λεσόρ, με τον Γάλλο να σβήνει στη συνέχεια το κεράκι που βρισκόταν πάνω στην τούρτα.

Θυμίζουμε ότι κάτι ανάλογο έγινε και τη Δευτέρα, λόγω των γενεθλίων που είχε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

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Αθλητικά
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