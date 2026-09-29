Η Μάντσεστερ Σίτι και επίσημα ένοχη για εννέα χρόνια οικονομικών παραβάσεων στην Premier League – Εκκρεμεί η ποινή της

Η Premier League επιβεβαίωσε ότι η Ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργανώτριας αρχής του αγγλικού πρωταθλήματος σε διάστημα εννέα σεζόν, καθώς και για την πλειονότητα των κατηγοριών που σχετίζονται με την αποτυχία της να συνεργαστεί με την έρευνα της διοργανώτριας αρχής.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά των ευρημάτων της ανεξάρτητης Επιτροπής της Premier League και έχει προθεσμία έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να το πράξει.

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Η πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Premier League είναι η πλήρης διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφέσεων και της δημοσίευσης των σχετικών αποφάσεων, να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Η ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι, από τη σεζόν 2009/10 έως και τη σεζόν 2017/18:

Η Μάντσεστερ Σίτι κατήρτισε «εικονικές» συμβάσεις -οι οποίες παρουσίαζαν διαφορετικά την πραγματική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών- με αρκετούς εμπορικούς συνεργάτες της, ενώ παράλληλα βασίστηκε και σε «εικονικές» συμφωνίες με άλλους, με στόχο να διογκώσει τεχνητά τα έσοδα του συλλόγου και να μειώσει τα έξοδά του.

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Ο σύλλογος υπέβαλε ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις και απέκρυψε την πραγματική οικονομική του κατάσταση από τους ελεγκτές του και τις ποδοσφαιρικές ρυθμιστικές αρχές. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομύρια λίρες.

Η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε σε σημαντικό βαθμό τόσο τα όρια δαπανών της Premier League όσο και εκείνα της UEFA.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε σε πολλαπλές παραβιάσεις των υποχρεώσεών της για συνεργασία και απόλυτη καλή πίστη απέναντι στη διοργανώτρια αρχή. Από τις τέσσερις καταγγελλόμενες παραβιάσεις, οι τρεις έγιναν δεκτές από την Επιτροπή.

Η σημερινή (29.09.2026) απόφαση, ωστόσο, δεν αφορά την ποινή. Το ζήτημα των κυρώσεων θα εξεταστεί ξεχωριστά από την ανεξάρτητη Επιτροπή σε νέα διαδικασία. Η Premier League αναφέρει ότι στους πιθανούς τύπους κυρώσεων περιλαμβάνονται πρόστιμα, αφαίρεση βαθμών και άλλες αθλητικές κυρώσεις, χωρίς να έχει ανακοινωθεί σε αυτό το στάδιο κάποια συγκεκριμένη ποινή.

Η ανακοίνωση της Premier League:

Ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι FC ένοχη για όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League σε διάστημα εννέα σεζόν, καθώς και για την πλειονότητα των κατηγοριών που αφορούν την αποτυχία της να συνεργαστεί με την έρευνα της Λίγκας.

Η ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά τις σεζόν 2009/10 έως και 2017/18:

* Η Μάντσεστερ Σίτι κατήρτισε «εικονικές» συμβάσεις, οι οποίες δεν αποτύπωναν την πραγματική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, με αρκετούς εμπορικούς συνεργάτες της, ενώ βασίστηκε και σε «εικονικές» συμφωνίες με άλλους, προκειμένου να αυξήσει τεχνητά τα έσοδά της και να μειώσει τα έξοδά της.

* Ο σύλλογος υπέβαλε ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις και απέκρυψε την πραγματική κατάσταση των οικονομικών του από τους ελεγκτές του και τις ποδοσφαιρικές Αρχές.

* Η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε σε σημαντικό βαθμό τόσο τα όρια δαπανών της Premier League όσο και εκείνα της UEFA.

* Κατά τη διάρκεια της έρευνας της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε επανειλημμένα τις υποχρεώσεις της για συνεργασία και απόλυτη καλή πίστη απέναντι στη Λίγκα. Από τις τέσσερις σχετικές κατηγορίες, οι τρεις έγιναν δεκτές.

Η ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι είχε συνάψει «εικονικές» εμπορικές συμφωνίες με αρκετούς χορηγούς της κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούσαν μέρος ενός συγκαλυμμένου σχήματος χρηματοδότησης, στο οποίο οι συγκεκριμένες εταιρείες υποχρεούνταν να καταβάλουν μόνο ένα μέρος των προβλεπόμενων ποσών των χορηγιών.

Το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτούνταν από την Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), η οποία ήταν ιδιοκτήτρια της ομάδας. Στο πλαίσιο του ίδιου σχήματος, καταρτίστηκαν και άλλες «εικονικές» συμφωνίες, χρηματοδοτούμενες από την ADUG, οι οποίες επέτρεπαν στον σύλλογο να εμφανίζει χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα από αυτά που πραγματικά πραγματοποιούσε.

Παράλληλα, υπήρχε και μια «εικονική» κυκλική συμφωνία με τη Fordham, μια εταιρεία που είχε αγοράσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της εικόνας των ποδοσφαιριστών του συλλόγου, η οποία επίσης χρηματοδοτούνταν από την ADUG.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Επιτροπής, σκοπός αυτών των σχημάτων ήταν να αυξηθούν τεχνητά τα έσοδα του συλλόγου και να μειωθούν τα έξοδά του κατά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες κατά την επίμαχη περίοδο, ώστε να φαίνεται ότι η ομάδα συμμορφώνεται με τους οικονομικούς κανονισμούς.

Ως αποτέλεσμα, όπως διαπίστωσε η Επιτροπή, ο σύλλογος υπέβαλε ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις και απέκρυψε την πραγματική κατάσταση των οικονομικών του από τους ελεγκτές του και τις ποδοσφαιρικές Αρχές.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «με τη συμπεριφορά του ο σύλλογος είχε σαφώς την πρόθεση να παρακάμψει τους κανονισμούς της Premier League».

Ως αποτέλεσμα, η Μάντσεστερ Σίτι δεν δήλωσε με ακρίβεια τα έσοδα και τις δαπάνες της για τους σκοπούς των Κανόνων Κερδοφορίας και Βιωσιμότητας της Premier League, καθώς και των Κανονισμών Αδειοδότησης Συλλόγων και Financial Fair Play της UEFA.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, εάν όλες οι σχετικές συμφωνίες είχαν καταγραφεί με ακρίβεια στους οικονομικούς λογαριασμούς του συλλόγου, η Μάντσεστερ Σίτι θα είχε παραβιάσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τα όρια δαπανών τόσο της Premier League όσο και της UEFA.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τετραετούς έρευνας που διεξήγαγε η Premier League, ο σύλλογος παραβίασε επανειλημμένα τις υποχρεώσεις του για συνεργασία και απόλυτη καλή πίστη απέναντι στη Λίγκα.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο σύλλογος «κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες για να σταματήσει και να παρεμποδίσει την έρευνα της Premier League».

Ο Ρίτσαρντ Μάστερς, διευθύνων σύμβουλος της Premier League, δήλωσε:

«Η βασική απόφαση καθορίζει τα γεγονότα σχετικά με όσα συνέβησαν στη Μάντσεστερ Σίτι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο ο σύλλογος παραβίαζε συστηματικά τους κανονισμούς της Premier League για σχεδόν μία δεκαετία.

Επιβεβαιώνει επίσης την απόφαση της Premier League να προχωρήσει στην υπόθεση εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι. Παρότι η διαδικασία μέχρι σήμερα ήταν μακρά και δύσκολη, η Λίγκα παρέμεινε αποφασισμένη να διαπιστωθούν ανεξάρτητα τα πραγματικά περιστατικά.

Βασική ευθύνη της Premier League είναι να διασφαλίζει ότι οι κανονισμοί, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τους ίδιους τους συλλόγους, τηρούνται, προκειμένου να προστατεύεται η ακεραιότητα της διοργάνωσης. Είναι ύψιστης σημασίας η Λίγκα να παραμένει ανταγωνιστική και δίκαιη για όλους τους συλλόγους και τους φιλάθλους. Λαμβάνουμε αυτόν τον ρόλο εξαιρετικά σοβαρά.

Αυτή η πειθαρχική υπόθεση και η συγκεκριμένη απόφαση είναι οι σημαντικότερες στην ιστορία της Premier League. Υπάρχουν στοιχεία της υπόθεσης που απομένει να κριθούν, μεταξύ άλλων, και κυρίως, ποια κύρωση θα πρέπει να επιβληθεί για αυτές τις παραβάσεις. Τώρα που έχουμε την απόφαση της Επιτροπής, δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε γρήγορα στα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας, ώστε να υπάρξει σαφήνεια για τη Λίγκα, τους συλλόγους και τους φιλάθλους μας».

Τα ευρήματα της ανεξάρτητης Επιτροπής περιλαμβάνονται σε μια βασική απόφαση (Core Decision), της οποίας έχει δημοσιευθεί αποχαρακτηρισμένη έκδοση. Η απόφαση της Επιτροπής αποτελείται τόσο από τη βασική απόφαση όσο και από μεγάλο αριθμό επιπλέον παραρτημάτων, τα οποία η Λίγκα δεσμεύεται να δημοσιεύσει μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

Η Premier League έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει τη βασική απόφαση, καθώς η Επιτροπή έχει αποφανθεί -και ένα Εφετείο έχει επιβεβαιώσει- ότι η απόφασή της αποτελεί «τελική απόφαση».

Τώρα που οι κατηγορίες αποδείχθηκαν, το ζήτημα της κύρωσης θα εξεταστεί ξεχωριστά, σε νέα ακρόαση ενώπιον της ανεξάρτητης Επιτροπής.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Premier League, η συγκεκριμένη ακρόαση θα παραμείνει ιδιωτική και εμπιστευτική έως ότου επιτραπεί η δημοσίευση του αποτελέσματός της.

Ο σύλλογος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά των ευρημάτων της ανεξάρτητης Επιτροπής και έχει προθεσμία έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να το πράξει.

Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου της Premier League είναι η ολοκλήρωση ολόκληρης της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφέσεων και της δημοσίευσης των σχετικών αποφάσεων, το συντομότερο δυνατό.

Σημειώσεις προς τους συντάκτες

Έρευνα της Premier League – διαδικασία ανεξάρτητης Επιτροπής:

* Η Premier League ξεκίνησε την έρευνά της για τη Μάντσεστερ Σίτι τον Δεκέμβριο του 2018 και στη συνέχεια υποβλήθηκε επίσημη καταγγελία βάσει του Άρθρου W των κανονισμών της Λίγκας τον Φεβρουάριο του 2023.

* Η ανεξάρτητη Επιτροπή πραγματοποίησε ακροαματική διαδικασία διάρκειας 42 ημερών, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

* Εξηγώντας τον χρόνο που χρειάστηκε για να εκδώσει την απόφασή της, η ανεξάρτητη Επιτροπή έγραψε: «Μας πήρε πολύ περισσότερο χρόνο από όσο θα επιθυμούσαμε και πολύ περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει όταν ολοκληρώθηκε η ακρόαση για να εκδώσουμε την απόφασή μας. Αυτό είναι λυπηρό.

Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία προετοιμαζόταν η απόφασή μας, είχαμε στη διάθεσή μας όχι μόνο όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, αλλά και:

(α) απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των καταθέσεων κάθε μάρτυρα και εμπειρογνώμονα κατά την ακρόαση. Τα πρακτικά αυτά ανέρχονταν σε περίπου 7.000 σελίδες, και

(β) εξαιρετικά λεπτομερείς γραπτές υποβολές των πλευρών, τις οποίες είχαν συμπληρώσει προφορικά επί τέσσερις ημέρες στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία και καθένα από τα πολυάριθμα ζητήματα που κληθήκαμε να κρίνουμε στο πλαίσιο της διαδικασίας».

Έρευνες της Premier League, ανεξάρτητες Επιτροπές και Εφετεία:

* Το Διοικητικό Συμβούλιο της Premier League έχει την εξουσία να ερευνά οποιαδήποτε ύποπτη ή καταγγελλόμενη παραβίαση των κανονισμών της Premier League.

* Όταν, μετά την ολοκλήρωση μιας έρευνας ή σε άλλη χρονική στιγμή, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει υποψία ή καταγγελία παραβίασης κανονισμού, διαθέτει διάφορες επιλογές. Μία από αυτές είναι η έκδοση γραπτής καταγγελίας και η παραπομπή της υπόθεσης σε Επιτροπή.

* Η Λίγκα έχει συστήσει ανεξάρτητο Δικαστικό Σώμα, αποτελούμενο από σειρά νομικών, οικονομικών και άλλων ειδικών.

* Τα μέλη του Δικαστικού Σώματος διορίζονται από τον ανεξάρτητο πρόεδρό του. Ο πρόεδρος του Δικαστικού Σώματος είναι επίσης αυτός που επιλέγει τα μέλη του που συμμετέχουν στις Επιτροπές, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από την Premier League. Πρόεδρος του Δικαστικού Σώματος κατά τον χρόνο της καταγγελίας στη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ο Murray Rosen KC. Ο σημερινός πρόεδρος του Δικαστικού Σώματος είναι ο Sir Gary Hickinbottom.

* Όλες οι διαδικασίες που διεξάγονται βάσει του Άρθρου W των κανονισμών είναι εμπιστευτικές και πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

* Η Επιτροπή που διορίζεται βάσει του Άρθρου W διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς τις κυρώσεις που μπορεί να επιβάλει. Ο μη εξαντλητικός κατάλογος που προβλέπεται στους κανονισμούς περιλαμβάνει πρόστιμα, αφαίρεση βαθμών και άλλες αθλητικές κυρώσεις.

* Όταν μια Επιτροπή εκδίδει αυτό που χαρακτηρίζεται στους κανονισμούς ως «τελική απόφαση», αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Premier League.

* Ένα μέρος της διαδικασίας που επιθυμεί να αμφισβητήσει απόφαση της Επιτροπής μπορεί να το πράξει βάσει του Άρθρου W των κανονισμών της Premier League, καταθέτοντας έφεση η οποία εκδικάζεται ενώπιον Εφετείου.

* Τα Εφετεία διορίζονται επίσης από τον πρόεδρο του Δικαστικού Σώματος και πρέπει να αποτελούνται από τρία μέλη, εκ των οποίων το ένα θα πρέπει να έχει ασκήσει δικαστικά καθήκοντα και θα προεδρεύει του Εφετείου.

* Το Εφετείο διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την έφεση και μπορεί να την κάνει δεκτή, να την απορρίψει ή να εκδώσει οποιαδήποτε άλλη απόφαση θεωρεί κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της απόφασης της Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία, ανατρέξτε στο Άρθρο W του Εγχειριδίου της Premier League.

Εμπιστευτικότητα

* Η πειθαρχική διαδικασία μεταξύ της Premier League και του συλλόγου παρέμεινε εμπιστευτική, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς της Λίγκας.

* Οι κανονισμοί της Premier League προβλέπουν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των τελικών αποφάσεων των Επιτροπών.

* Πρόσφατα αποφασίστηκε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με τα ευρήματα της Επιτροπής στη συγκεκριμένη υπόθεση μπορούν να δημοσιευθούν βάσει των κανονισμών της Λίγκας.

* Σε αυτό το στάδιο, η Premier League επιτρέπεται να δημοσιεύσει μόνο μια αποχαρακτηρισμένη έκδοση της περίληψης των «βασικών ευρημάτων» της Επιτροπής.

* Η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί από την Premier League, παραμένει εμπιστευτική. Όταν η Premier League θα έχει τη δυνατότητα να το πράξει βάσει των κανονισμών της -εκτός εάν εμποδίζεται νομικά- θα δημοσιεύσει την πλήρη απόφαση και τυχόν περαιτέρω ενημερώσεις. Μέχρι τότε, όλα τα στοιχεία της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη θα παραμείνουν εμπιστευτικά.