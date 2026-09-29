Αθλητικά

Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός: Εκτός ερυθρόλευκης 12άδας ο Κόρι Τζόσεφ λόγω ενοχλήσεων στη μέση

Στις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα ο Μπράιαν Ντάνστον
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζαλγκίρις Κάουνας (20:00, Novasports Prime, Newsit.gr), για την 2η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπατζώκα να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στα γκαρντ.

Ο Έλληνας προπονητής του Ολυμπιακού δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κόρι Τζόσεφ, καθώς ο Καναδός γκαρντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Θυμίζουμε ότι νοκ-άουτ από την πρώτη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague έχει τεθεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Θυμίζουμε ότι ο Τζόσεφ δεν αγωνίστηκε ούτε στα δύο παιχνίδια του Super Cup που κατέκτησαν οι «ερυθρόλευκοι», μένοντας εκτός της εξάδας των ξένων.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έκανε γνωστή τη δωδεκάδα, με τον Μπράιαντ Ντάνστον να συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτή (ανακοινώθηκε πριν από ένα 24ωρο από τους Πειραιώτες).

Αναλυτικά, η 12άδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ , Μοντέρο, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσει, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Ντάνστον

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