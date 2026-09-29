Ο Αζεντίν Ουναΐ του Παναθηναϊκού «έλαμψε» και με το Μαρόκο – Γκολ και ασίστ κόντρα στο Λεσότο

Ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τον Παναθηναϊκό, κάτι που επιβεβαίωσε και με την εθνική του Μαρόκου. Ο 26χρονος μέσος βρήκε δίχτυα στην εκτός έδρας νίκη των «Λιονταριών του Άτλαντα» απέναντι στο Λεσότο (0-2) για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο Αζεντίν Ουναΐ είχε τη δημιουργία στο 0-1 του Μαρόκου και ήταν εκείνος που έβαλε τη σφραγίδα του στην αναμέτρηση, σκοράροντας στο 82′ από ασίστ του Ραχίμι. Δύο λεπτά μετά το γκολ που σημείωσε παραχώρησε τη θέση του στον Ελ Φαουζί.

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Με τον Αζεντίν Ουναΐ να έχει ενεργό ρόλο, το Μαρόκο έχει ήδη δυο νίκες στον Α’ προκριματικό όμιλο, για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μετά το 2-0 επί της Γκαμπόν στην πρεμιέρα.

Ounahi makes it , beautifully setup by Rahimi pic.twitter.com/4YTV82OYo9 — MOROKSTAN 🇲🇦 (@Moroccanspl) September 29, 2026

Η συνολική εικόνα του Ουναΐ, πάντως, δεν περιορίστηκε στις δύο συγκεκριμένες φάσεις. Είχε μεγάλη επιρροή στην κυκλοφορία του Μαρόκου, καταγράφοντας 91 εύστοχες πάσες σε 105 προσπάθειες (87%), εκ των οποίων οι 66 στο αντίπαλο μισό.

Παράλληλα δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία και μοίρασε τρεις key passes. Επιθετικά ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, με επτά τελικές προσπάθειες, δύο από αυτές στην εστία, ενώ είχε συνολικά 126 επαφές με την μπάλα.