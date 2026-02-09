Ματίας Λεσόρ: Η πανηγυρική ανάρτηση του Γάλλου σέντερ για τη νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Στο επίκεντρο της… πράσινης οικογένειας βρέθηκε η νίκη του Παναθηναϊκού στην έδρα του Ολυμπιακού (0-1), στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ματίας Λεσόρ, αμέσως μετά το “διπλό” στο Φάληρο, έκανε σχετικό story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Ματιας Λεσόρ ανέβασε την πανηγυρική φωτογραφία που χρησιμοποίησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στους επίσημους λογαριασμούς της μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού, με τους Βισέντε Ταμπόρδα και Ανδρέα Τεττέη να πανηγυρίζουν το γκολ του Αργεντινού μεσοεπιθετικού.

“Λήξη στο ντέρμπι και νίκη στο Φάληρο με Παναθηναϊκή ψυχή!” ανέφερε το σχετικό ποστάρισμα, με τον Γάλλο σέντερ να συμμετέχει στη χαρά της ποδοσφαιρικής ομάδας των “πρασίνων”