Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1: Ο Ταμπόρδα «υπέγραψε» το διπλό στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκης»

Ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα γκολ στο ξεκίνημα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά κατάφερε να κρατήσει μέχρι τέλους το προβάδισμα στο ματς και πήρε μία σπουδαία νίκη με 1-0 για την 20η αγωνιστική της Super League.

Με τον Ταμπόρδα να “παγώνει” από το 7ο λεπτό το “Καραϊσκάκης”, ο Παναθηναϊκός έφθασε σε ένα μεγάλο διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού και πλησίασε την πρώτη 4άδα της βαθμολογίας, ρίχνοντας τους Πειραιώτες από την κορυφή της Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά οι “πράσινοι” ήταν πιο επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις και είχαν ένα γκολ με τον Παντελίδη που σωστά δεν μέτρησε στο φινάλε λόγω οφσάιντ.

Το παιχνίδι

Με τη δύναμη και του κόσμου του στις κερκίδες, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο ματς και κέρδισε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, ενώ στο 2′ είχε την πρώτη τελική, με μία κεφαλιά του Ταρέμι, που έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Λαφόν.

Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε όμως να προηγηθεί στο σκορ, στην πρώτη δική του καλή φάση στο ματς. Στο 7ο λεπτό, ο Τετέι έκανε το γύρισμα από δεξιά, η μπάλα κόντραρε και έφθασε στον Ταμπόρδα, ο οποίος έβαλε την προβολή μπροστά από τον Τζολάκη και πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του, για να κάνει το 1-0 στο ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γκολ του Αργεντινού “πάγωσε” το Καραϊσκάκης, αλλά και τους ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ, οι οποίοι πήραν στη συνέχεια την κατοχή της μπάλας, αλλά δυσκολεύτηκαν να βγάλουν φάσεις για την ισοφάριση. Ο Ταρέμι σε δύο περιπτώσεις με κεφαλιά δεν “απείλησε” ουσιαστικά τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, όπως και ένα πλασέ του Έσε μέσα από την περιοχή.

Ο Σιπιόνι είχε επίσης ένα άστοχο σουτ από καλή θέση, ενώ τις δικές του φάσεις για ένα δεύτερο γκολ δημιούργησε ο Παναθηναϊκός. Πρωταγωνιστής ήταν για τους “πράσινους” και στις δύο ο Τετέι, αλλά στη μία περίπτωση αστόχησε με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά και στη δεύτερη κόπηκε από τον Ορτέγκα πριν πλασάρει στην αντεπίθεση, προ του Τζολάκη.

Το 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων παρέμεινε έτσι στο πρώτο ημίχρονο, με την εικόνα του αγώνα να μην αλλάζει ούτε στο δεύτερο μέρος. Ο Ολυμπιακός πήρε εξ αρχής την κατοχή και ο Παναθηναϊκός ήταν σε θέση άμυνας, αναζητώντας τις αντεπιθέσεις.

Οι Πειραιώτες βρήκαν όμως μία καλή στιγμή στο 62′ σε δική τους κόντρα επίθεση, με τον Ελ Κααμπί να αστοχεί σε πλασέ υπό καλές προϋποθέσεις, για να “απαντήσει” αμέσως μετά η ομάδα του Μπενίτεθ, με μία “φωτοβολίδα” του Αντίνο από πολύ μακριά, που ανάγκασε σε απόκρουση τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Περισσότερα σε λίγο…