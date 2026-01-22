Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τόμας Μάχατς για τον τρίτο γύρο του Australian Open.
Μάχατς – Τσιτσιπάς live για τον δεύτερο γύρο του Australian Open
Διπλό μπρέικ πόιντ για τον Τσιτσιπά
Δύο σερί αβίαστα λάθη από τον Τσιτσιπά
Εξαιρετικά χτυπήματα από τον Τσιτσιπά και διπλό μπρέικ πόιντ για τον Έλληνα τενίστα
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πλήρωσε τα λάθη του σε κρίσιμο σημείο του πρώτου σετ και βρέθηκε πίσω στο σκορ
Ο τελευταίος πόντος του γκέιμ ήρθε με μπάκχαντ στην ευθεία για τον Έλληνα πρωταθλητή
Ελπίζουμε να μην αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό στο αριστερό πόδι, το παιχνίδι έχει διακοπεί για λίγα λεπτά
Το σερβίς του Τσιτσιπά είναι σε πολύ ύψηλο επίπεδο μέχρι στιγμής
Δεν δυσκολεύτηκε να κρατήσει το σερβίς του
Πρώτος σερβίρει ο Τσιτσιπάς
Ο κόσμος βρίσκεται στο πλευρό του Στέφανου Τσιτσιπά
Ο Μάχατς είναι στο Νο.24 του κόσμου και πριν από λίγες μέρες κέρδισε τον τίτλο στην Αδελαΐδα
O νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης, όπου ήδη περιμένει ο Λορέντσο Μουσέτι
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τόμας Μάχατς για τον δεύτερο γύρο του Australian Open
