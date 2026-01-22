Συμβαίνει τώρα:
Μάχατς – Τσιτσιπάς live για τον δεύτερο γύρο του Australian Open

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα δώσει μεγάλη μάχη για την πρόκριση στους 32 της Μελβούρνης
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Australian Open
REUTERS/Edgar Su

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τόμας Μάχατς για τον τρίτο γύρο του Australian Open.

09:20 | 22.01.2026
6-3 για τον Τσιτσιπά και 1-1 στα σετ! Όλα ξεκινούν από την αρχή
09:15 | 22.01.2026
5-3 μειώνει ο Μάχατς και ο Τσιτσιπάς σερβίρει για το 1-1 στα σετ
09:11 | 22.01.2026
5-2 για τον Τσιτσιπά που ετοιμάζεται να κατακτήσει το δεύτερο σετ και να ισοφαρίσει το παιχνίδι
09:10 | 22.01.2026
Μπρέικ για τον Τσιτσιπά! 4-2 μπροστά ο Στέφανος με δεύτερο μπρέικ στο δεύτερο σετ
09:07 | 22.01.2026

Διπλό μπρέικ πόιντ για τον Τσιτσιπά

09:06 | 22.01.2026
3-2 και πάλι μπροστά ο Τσιτσιπάς
09:00 | 22.01.2026
2-2 o Μάχατς είχε απαντήσεις στο σερβίς του
08:58 | 22.01.2026
Έκανε εύκολα το 2-1 ο Τσιτσιπάς στο σερβίς του
08:57 | 22.01.2026
Μπρέικ για τον Τσιτσιπά και 1-1! Ο Μάχατς έκανε πολλά αβίαστα λάθη και τα πλήρωσε
08:56 | 22.01.2026

Δύο σερί αβίαστα λάθη από τον Τσιτσιπά

08:54 | 22.01.2026

Εξαιρετικά χτυπήματα από τον Τσιτσιπά και διπλό μπρέικ πόιντ για τον Έλληνα τενίστα

08:53 | 22.01.2026
0-1 μπροστά ο Μάχατς
08:51 | 22.01.2026
Ο Τσιτσιπάς έχασε τη συγκέντρωση του, άρχισε τα αβίαστα λάθη και δέχθηκε κατευθείαν μπρέικ στο δεύτερο σετ
08:48 | 22.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο σετ με τον Τσιτσιπά στο σερβίς
08:48 | 22.01.2026

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πλήρωσε τα λάθη του σε κρίσιμο σημείο του πρώτου σετ και βρέθηκε πίσω στο σκορ

08:45 | 22.01.2026
Ο Μάχατς πήρε άνετα το σέρβις γκέιμ του, έκανε το 6-4 και κατέκτησε το πρώτο σετ
08:45 | 22.01.2026
Ο Τσέχος σερβίρει για την κατάκτηση του πρώτου σετ
08:44 | 22.01.2026
Μπρέικ για τον Μάχατς και 5-4
08:41 | 22.01.2026
Διπλό μπρέικ πόιντ για τον Μάχατς σε κρίσιμο σημείο
08:38 | 22.01.2026
4-4 ισοφαρίζει ο Μάχατς, ο οποίος πλέον δεν απειλείται ούτε κι αυτός ιδιαίτερα στο σερβίς του
08:35 | 22.01.2026
4-3 μπροστά ο Τσιτσιπάς με μαγικά χτυπήματα!

Ο τελευταίος πόντος του γκέιμ ήρθε με μπάκχαντ στην ευθεία για τον Έλληνα πρωταθλητή

08:32 | 22.01.2026
Ο Μάχατς κάνει το 3-3 χωρίς να χάσει πόντο στο σερβίς του
08:31 | 22.01.2026
Πήρε άνετα και το τρίτο σέρβις γκέιμ του για το 3-2 στο πρώτο σετ
08:28 | 22.01.2026
Ευτυχώς είναι όλα καλά με τον Στέφανο, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά
08:26 | 22.01.2026
Έχουμε λοιπόν ιατρικό τάιμ άουτ
08:26 | 22.01.2026

Ελπίζουμε να μην αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό στο αριστερό πόδι, το παιχνίδι έχει διακοπεί για λίγα λεπτά

08:23 | 22.01.2026
Ο Τσιτσιπάς έχει ένα πρόβλημα στο πόδι και κάλεσε τον γιατρό
08:19 | 22.01.2026
Ο Μάχατς ζορίστηκε και πάλι, αλλά κράτησε το σερβίς του για το 2-2
08:19 | 22.01.2026
2-1 μπροστά ο Τσιτσιπάς που δεν απειλείται στο σερβίς του
08:16 | 22.01.2026

Το σερβίς του Τσιτσιπά είναι σε πολύ ύψηλο επίπεδο μέχρι στιγμής

08:13 | 22.01.2026
Ο Μάχατς ζορίστηκε αλλά έκανε το 1-1, κρατώντας το σερβίς του
08:12 | 22.01.2026
Εύκολο 1-0 για τον Έλληνα τενίστα

Δεν δυσκολεύτηκε να κρατήσει το σερβίς του

08:12 | 22.01.2026

Πρώτος σερβίρει ο Τσιτσιπάς

08:04 | 22.01.2026
Ξεκίνησε ο αγώνας
08:04 | 22.01.2026
Η ANZ Arena είναι κατάμεστη

Ο κόσμος βρίσκεται στο πλευρό του Στέφανου Τσιτσιπά

08:03 | 22.01.2026

Μάχατς και Τσιτσιπάς έχουν παίξει άλλη μια φορά, το 2023 στη Βιέννη (κλειστό) και ο Έλληνας τενίστας είχε επικρατήσει του Τσέχου στα τρία σετ

 
08:03 | 22.01.2026

Ο Μάχατς είναι στο Νο.24 του κόσμου και πριν από λίγες μέρες κέρδισε τον τίτλο στην Αδελαΐδα
 

08:02 | 22.01.2026

O νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης, όπου ήδη περιμένει ο Λορέντσο Μουσέτι

08:02 | 22.01.2026
Καλημέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τόμας Μάχατς για τον δεύτερο γύρο του Australian Open

