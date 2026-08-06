Super Cup: «Τρέλα» των οπαδών της ΑΕΚ για τα εισιτήρια του αγώνα με τον ΟΦΗ

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Κυπελλούχο Ελλάδας ΟΦΗ την Τετάρτη 12 Αυγούστου (20:00, Newsit.gr) στο Παγκρήτιο Στάδιο, με έπαθλο τον τίτλο του Super Cup.

ΑΕΚ και ΟΦΗ ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν, σε ένα Παγκρήτιο που αναμένεται να έχει γεμάτες εξέδρες. Οι φίλοι των “κιτρινόμαυρων” δείχνουν για μια ακόμα φορά τη “δίψα” τους, να δουν από κοντά την ομάδα του Νίκολιτς και να της δώσουν ώθηση προς τη νίκη.

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Στην ΑΕΚ αντιστοιχούν λίγο πάνω από 7.000 εισιτήρια για το Super Cup και -σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει- αυτή τη στιγμή μένουν απούλητα περίπου 500.

Η προπώληση των εισιτηρίων προχωρά με εντυπωσιακούς ρυθμούς και δεν αποκλείεται να υπάρξει sold out, αφού και από την πλευρά των φίλων του ΟΦΗ τα εισιτήρια “φεύγουν”.