Μαυροπάνος: Η σοκαριστική φωτογραφία, με το πρόσωπό του να παραμορφώνεται από την μπάλα, μετά από σουτ του Χάαλαντ

Όποιος βλέπει το συγκεκριμένο φωτογραφικό “κλικ”, πονάει μαζί με τον Έλληνα αμυντικό
ΦΩΤΟ AP Photo/Dave Shopland

Ο Ντίνος Μαυροπάνος ήταν εκ των κορυφαίων της Γουέστ Χαμ στην αναμέτρηση κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι και αυτός που της “έκοψε” βαθμούς, με το γκολ που πέτυχε στο 1-1 των δυο ομάδων.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος ήταν εξαιρετικός απέναντι στον Έρλινγκ Χάαλαντ και τους υπόλοιπους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έκοβε τους αντιπάλους του, με… κάθε τρόπο.

Σε ένα σουτ του Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Μαυροπάνος δεν δίστασε να βάλει το σώμα του μπροστά, με την μπάλα να πηγαίνει στο πρόσωπό του και να μας δίνει ένα απίστευτο φωτογραφικό στιγμιότυπο.

ΦΩΤΟ AP Photo/Dave Shopland

Το πρόσωπο του Έλληνα κεντρικού αμυντικού -όσο τέλος πάντων φαίνεται- δείχνει να έχει παραμορφωθεί, από τη δύναμη με την οποία δέχθηκε την μπάλα. Ο διεθνής αμυντικός, πάντως, δεν έπαθε τίποτα και συνέχισε κανονικά το ματς.

