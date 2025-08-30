Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85: Πρόκριση με φοβερό Μάρκανεν για τους Φινλανδούς στο Eurobasket

Με τον Λάουρι Μάρκανεν να προσθέτει μία ακόμη ηγετική εμφάνιση στο φετινό Eurobasket, η Φινλανδία έφθασε σε μία ακόμη άνετη νίκη, με 85-65 κόντρα στο Μαυροβούνιο και “σφράγισε” την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Φινλανδία ήταν ανώτερη μετά το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα και με τον Λάουρι Μάρκανεν να πετυχαίνει 26 πόντους, δεν δυσκολεύτηκε να ξεφύγει στο σκορ και να “τελειώσει” από νωρίς την αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο στην τρίτη αγωνιστική του ομίλου στο Eurobasket.

Οι Φινλανδοί έκαναν μάλιστα με αυτόν τον τρόπο και το 3/3 στη διοργάνωση, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσουν πρώτοι την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 37-47, 52-67, 65-85

Τα στατιστικά των παικτών

Μαυροβούνιο (Ράντοβιτς): Άλμαν 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Μιχαΐλοβιτς 9 (1), Βούτσεβιτς 7 (1/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Σλάβκοβιτς 15 (1), Χαντζιμπέγκοβιτς 5 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 4 λάθη), Σιμόνοβιτς 7 (6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γιοβάνοβιτς 3 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ντρόμπνιακ 14 (2/4 τρίποντα).

Φινλανδία (Τουόβι): Λιτλ 5 (1/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σάλιν 10 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίμαρα), Ν’Καμούα 10 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γιάντουνεν 11 (1/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Βάλτονεν 5 (6 ριμπάουντ), Μάντσεν, Μάχουνι 10 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μάρκανεν 26 (7/10 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 9/10 βολές, 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μουούρινεν 3, Γκούσταβσον 2, Γκράντισον 3 (1), Σέπαλα.