Γιαννακόπουλος: «Αν ήθελα θα ήμουν στο γήπεδο, δε θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες»

Με νέο story του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξεκαθάρισε ότι αν ήθελε θα ήταν στο γήπεδο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και πως δεν θα κρυβόταν πίσω από μάσκες.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τιμωρηθεί από την Εuroleague με αποκλεισμό 3 αγώνων από τα γήπεδα, με τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού να μην μπορεί να βρεθεί στο τρίτο παιχνίδι με τη Βαλένθια, αλλά ούτε στο Final Four, αν οι πράσινοι προκριθούν με 3-0 επί των Ισπανών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με story του στο Instagram, ξεκαθάρισε ότι αν ήθελε, θα μπορούσε να ήταν στο γήπεδο.

«Αφήστε με να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα γιατί μάλλον με έχετε μπερδέψει με κάποιον άλλον. Άκουσα πως ο λόγος που κυκλοφορούν όλες αυτές οι μάσκες στο ΟΑΚΑ είναι επειδή πλήρωσα για αυτό και ήθελα να πάω στο γήπεδο και να μην ξέρει κανείς πώς είμαι εκεί.

Αρχικά, δεν μου αρέσει να είμαι στο κέντρο της προσοχής, δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Δεύτερον, δεν είμαι δειλός, δεν ατιμώ τα λόγια μου για κανέναν. Αν ήθελα να ήμουν εκεί, θα ήμουν εκεί και θα καθόμουν στην θέση μου. Δεν θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες. Δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν με ξέρετε πολύ καλά. Τρίτον, έδωσα τον λόγο μου και τον τιμώ. Ελπίζω πως όλοι θα τηρήσουν τα λόγια τους», ανέφερε στο story του ο Δημήτρης Γιανναόπουλος.