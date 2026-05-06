Παναθηναϊκός – Βαλένθια live για το τρίτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague

Μετά τα δύο διπλά στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια για το τρίτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, στο κατάμεστο Telekom Center Athens, όπου και θα ψάξει το 3-0 και την πρόκριση στο Fina Four της Αθήνας.
53-67 με τρίποντο του Οσμάν
50-67 με τον Μπαντιό στη λήξη του χρόνου
50-64 με τον Οσμάν στον αιφνιδιασμό
48-64 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις, το πρώτο του στο ματς
45-64 με τον Κοστέλο μετά από τάπα του Λεσόρ στον Μοντέρο
45-62 με τον Οσμάν μειώνει ο Παναθηναϊκός
43-62 με τον Μοντέρο
43-60 με νέο τρίποντο από τον Κοστέλο
43-57 με τρίποντο του Τόμπσον
43-54 με τον Χέιζ Ντέιβις
41-54 με τον Μοντέρο μετά από 2 χαμένα ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό
41-52 με τον Σορτς να έχει 10 πόντους για τον Παναθηναϊκό
Με 11 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στη Βαλένθια να παίξει στο ρυθμό της και να πάρει σημαντικό προβάδισμα στο ματς
39-51 με 2/2 βολές του Τόμπσον για τη Βαλένθια
39-50 με τον Μοντέρο, μετά από ένα ακόμη λάθος του Παναθηναϊκού
Φοβερή τάπα του Χέιζ Ντέιβις στον Κοστέλο!
39-48 με δύσκολο καλάθι του Μοντέρο
39-46 εύστοχος και στη βολή ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού
Έχει τραυματιστεί μάλιστα στη φάση ο Πουέρτο που έκανε το φάουλ
38-46 με καλάθι και φάουλ του Σορτς για τον Παναθηναϊκό
36-46 με τρίποντο του Πουέρτο που έχει 2/4
36-43 με φόλοου κάρφωμα του Λεσόρ
34-43 με 2/2 βολές του Γκραντ
32-43 με καλάθι και φάουλ του Μπαντιό που ευστόχησε και στη βολή
32-40 με δύσκολο καλάθι του Ρίβερς για τη Βαλένθια
32-38 με δύσκολο καλάθι του Χέιζ Ντέιβις
30-38 με τρίποντο του Ναν που "κρατάει" τον Παναθηναϊκό
27-38 με τρίποντο του Πουέρτο
27-35 με τον Ναν να έχει 7 πόντους για τον Παναθηναϊκό
25-35 με νέο λάθος από τον Ναν και κάρφωμα του Τόμπσον στον αιφνιδιασμό
Τρίτο φάουλ όμως τώρα για τον Αμερικανό της Βαλένθια
25-33 με τρίποντο του Τέιλορ που έχει πάρει "φωτιά" με 12 πόντους
25-30 με 1/2 βολές του Σακό
25-29 με τον Φαρίντ μειώνει ο Παναθηναϊκός
23-29 με τον Σακό σε μία ακόμη κακή άμυνα στη ρακέτα από τον Παναθηναϊκό
23-27 με τον Χουάντσο μετά από επιθετικό ριμπάουντ
21-27 "απαντάει" με δικό του τρίποντο ο Τόμπσον
21-24 με τρίποντο του Σορτς
Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός με πολλά λάθη στην επίθεση και βρέθηκε να χάνει από την αρχή του πρώτου δεκαλέπτου, μέχρι και το 24-18 υπέρ της Βαλένθια στο 10'
18-24 με τον Πουέρτο ξεφεύγει και πάλι η Βαλένθια
18-22 με τον Ντελαρέα για τη Βαλένθια
18-20 με τον Τι Τζέι Σορτς για τον Παναθηναϊκό
16-20 "απαντάει" αμέσως η Βαλένθια
16-18 με τον Ναν μειώνει στο καλάθι ο Παναθηναϊκός
14-18 με τον Φαρίντ ο Παναθηναϊκός
Και νέο λάθος τώρα από τον Λεσόρ
12-18 με τον Μπαντιό σε μία ακόμη επίθεση της Βαλένθια στο τρανζίσιον
12-16 με καλάθι και φάουλ του Χυάντσο που αστόχησε όμως στη βολή
10-16 με τον ΝτεΛαρέα στον αιφνιδιασμό
10-14 με 2/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις μειώνει ο Παναθηναϊκός
8-14 με τον Μοντέρο για τη Βαλένθια
8-12 με τρίποντο του Τέιλορ
8-9 με τρίποντο του Ναν για τον Παναθηναϊκό
5-9 με 2/2 βολές του Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
0/4 βολές από τον Σακό, που... φημίζεται για την αστοχία του
0/2 βολές του Σακό, αλλά η Βαλένθια πήρε το ριμπάουντ και ο ίδιος παίκτης θα πάει ξανά στις βολές μετά από νέο φάουλ
3-9 με τον Τέιλορ να έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το ματς για τη Βαλένθια
3-7 με νέο δύσκολο καλάθι του Τέιλορ για τη Βαλένθια
3-5 με 3/3 βολές του Οσμάν οι πρώτοι πόντοι του Παναθηναϊκού
0-5 με τον Τέιλορ για τη Βαλένθια
0-3 με τρίποντο του Μπαντιό για τη Βαλένθια
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέιζ Ντέιβις, Λεσόρ
Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Σακό και Κοστέλο
Το ματς είναι φυσικά sold out στην έδρα του Παναθηναϊκού
Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει για ακόμη ένα παιχνίδι διαθέσιμο τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος και τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση πριν τα ματς των πλέι οφ της Euroleague
Για το γεγονός ετοιμάζουν διαμαρτυρίες οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
Από αυτό αναμένεται να λείψει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμού από τη Euroleague, για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο παιχνίδι στη Βαλένθια
Ακόμη και σε περίπτωση ήττας όμως, ο Παναθηναϊκός θα έχει μία ακόμη ευκαιρία στην έδρα του, για να πάρει την τρίτη νίκη και το "εισιτήριο" για το Final 4 της Αθήνας
Ο Παναθηναϊκός έχει έτσι την ευκαιρία να "τελειώσει" τη σειρά στο Telekom Center Athens, σε ένα κατάμεστο γήπεδο από τους οπαδούς του
Με δύο φοβερές εκτός έδρας εμφανίσεις, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Βαλένθια
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το τρίτο παιχνίδι της σειράς, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague