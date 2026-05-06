Πανό για τον Ακίλε Πολονάρα στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (06/05/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) τη Βαλένθια για το τρίτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο από τους οπαδούς του “τριφυλλιού”, οι οποίοι δεν ξέχασαν και τον Ακίλε Πολονάρα.

Έχοντας εκφράσει την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό, φορώντας και φανέλα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Ακίλε Πολονάρα έχει κερδίσει τους οπαδούς του “τριφυλλιού” και αυτοί έστειλαν μήνυμα στον Ιταλό αθλητή, οποίος και δίνει μάχη τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο.

Πιο συγκεκριμένα, στην εξέδρα των φίλων του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens, ανέβηκε ένα πανό που έγραφε: «Ακίλε, ευχαριστούμε για όλα! Σου ευχόμαστε μια όμορφη ζωή».

Ο Ακίλε Πολονάρα αγωνιζόταν πριν την ασθένειά του, στη Βίρτους Μπολόνια.