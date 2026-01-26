Με Εθνική πόλο γυναικών οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Μετά το χάλκινο μετάλλιο της Εθνική πόλο ανδρών, ήρθε η ώρα για την Εθνική πόλο γυναικών της Ελλάδας, η οποία και ρίχνεται στη “μάχη” για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάνοντας πρεμιέρας κόντρα στη Σλοβακία, στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σλοβακία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουγγαρία – Μαυροβούνιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διομήδης Άργους – Αθηναϊκός Greek Handball Premier

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερκεζεφέντι – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League 2025-26

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Νασρ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League 2025-26

20:00 Novasports Prime Monday Football Club Εκπομπή

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαρέζε Lega Basket Serie A 2025-26

21:30 Novasports Start Θέουτα – Λεονέσα Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Ουντινέζε Serie A 2025-26

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λιντς Premier League 2025/26

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Χετάφε La Liga EA Sports 2025/26

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νόριτς – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτο – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal Betclic 2025-26