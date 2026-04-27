ΟΦΗ: Live streaming η παρέλαση των θριαμβευτών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με ανοικτό πούλμαν στο Ηράκλειο

Ημέρα πανηγυρισμών για τον ΟΦΗ! Το Ηράκλειο… στους δρόμους για να αποθεώσει τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες του, για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, δυο 24ωρα μετά τον τελικό του Πανθεσσαλικού και το θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ (2-3) στην παράταση.

Το ανοιχτό πούλμαν του ΟΦΗ θα κάνει παρέλαση από το «Γεντί Κουλέ» και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Σοφ. Βενιζέλου (παραλιακή), τις οδούς Γιαμαλάκη – Αγίου Μηνά, Αβέρωφ, με στάση στην Πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια θα περάσει από τις οδούς Δικαιοσύνης, 25ης Αυγούστου, με δεύτερη στάση στα “Λιοντάρια” και τη Λότζια και θα επιστρέψει στο «Θ. Βαρδινογιάνης» μέσω της παραλιακής οδού.

Η διοίκηση της ΠΑΕ ΟΦΗ περιμένει από τον κόσμο της ομάδας να βρει σε μπαλκόνια και δρόμους και να πανηγυρίσει μαζί με την ομάδα.