Με Eurobasket, Champions League και τελικό Diamond League με Καραλή και Τεντόγλου οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο τελικός του Diamond League του στίβου, με τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Τετάρτης 27 Αυγούστου, το οποίο περιλαμβάνει και την πρεμιέρα του Eurobasket, αλλά και αγώνες για τα πλέι οφ του Champions League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:30 Novasports 4HD Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία Ευρωμπάσκετ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

14:45 Novasports Start Τσεχία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ

16:30 Novasports 4HD Μαυροβούνιο – Γερμανία Ευρωμπάσκετ

16:30 ΕΡΤ2 Πολωνία – Γερμανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

18:00 Novasports Start Λετονία – Τουρκία Ευρωμπάσκετ

18:30 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Ζυρίχη

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος UEFA Champions League

20:30 Novasports 4HD Σουηδία – Φινλανδία Ευρωμπάσκετ

21:15 Novasports Start Σερβία – Εσθονία Ευρωμπάσκετ

22:00 Novasports Prime Θέλτα – Μπέτις La Liga

22:00 Action 24 Γκρίμσμπι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κοπεγχάγη – Βασιλεία UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς UEFA Champions League

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε UEFA Champions League