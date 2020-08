Ο Κώστας Τσιμίκας αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ και είναι πλέον ποδοσφαιριστής της πρωταθλήτριας Αγγλίας και περσινής κατόχου του Champions League, γεγονός που θα φαίνεται πια και στην καθημερινότητά του.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ θα αγωνίζεται πια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και υπό τις πιο επαγγελματικές συνθήκες, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι για να μεταβεί στην Αγγλία, χρησιμοποίησε ένα ιδιωτικό τζετ.

Η στιγμή της άφιξής του κατεγράφη μάλιστα σε video, το οποίο και ανέβασε στα social media, ο ατζέντης του Τσιμίκα, ο Πασχάλης Τουντούρης.

Konstantinos Tsimikas arrival in England to sign for @LFC #Tsimikas #LFC #Prosport @prosport_gr pic.twitter.com/zUwizUQDGr