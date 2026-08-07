Με Μαρία Σάκκαρη – Κόκο Γκοφ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η μάχη της Μαρίας Σάκκαρη με την Κόκο Γκοφ στο τουρνουά του Τορόντο τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

11:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου

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12:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου

16:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου

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17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου

17:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου

19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

21:30 Novasports 3HD Μπόχουμ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Εστορίλ – Φαμαλικάο Liga Portugal

02:00 Μαρία Σάκκαρη – Κόκο Γκοφ WTA 1000 Τορόντο