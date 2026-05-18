Κοϊτά: «Το συναίσθημα της κατάκτησης του πρωταθλήματος είναι σαν ναρκωτικό, να το επαναλάβουμε του χρόνου»

Η ΑΕΚ πανηγύρισε την φιέστα για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έκανε δηλώσεις στην κάμερα της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ χαρακτηρίζοντας «ναρκωτικό» το συναίσθημα του πρωταθλητή.

Ο Κοϊτά σκόραρε το τελευταίο γκολ της ΑΕΚ στην πρωταθληματική της σεζόν στην ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και ως κορυφαίος του ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League έκανε δηλώσεις και έστειλε το μήνυμα για back to back κατάκτηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του ποδοσφαιριστή

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό, είναι πάντα καλό να βοηθάω την ομάδα και είμαστε χαρούμενοι για την απόδοσή μας τη φετινή σεζόν. Είναι ιδιαίτερο συναίσθημα να είσαι για πρώτη φορά πρωταθλητής και θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες».

Για το πώς αισθάνεται που είναι πρωταθλητής: «Είναι απίστευτο συναίσθημα, γιατί δεν το έχω νιώσει ξανά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και είμαι μέρος της ΑΕΚ. Ελπίζω του χρόνου να είμαστε και πάλι πρωταθλητές για να νιώσω και πάλι αυτό το συναίσθημα. Εάν το ζήσεις αυτό το συναίσθημα δεν θέλεις να σταματήσει, είναι σαν “ναρκωτικό”».

Ο κόσμος φώναξε πολλές φορές το όνομά του, ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να του στείλει: «Θέλω να τον ευχαριστήσω για τη στήριξή τους, σε όλη την ομάδα, για όλη τη σεζόν. Χωρίς αυτούς αυτό θα ήταν απιθανό να γίνει, οπότε θέλω να τους ευχαριστήσω. Ελπίζω να συνεχίσει να μας στηρίζει και του χρόνου για να φέρουμε ξανά το πρωτάθλημα ή ακόμα και κάτι περισσότερο».