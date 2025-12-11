Με Ντέσερς και Μπρούνο οι κλήσεις της Νιγηρίας για το Copa Africa

Ο Σίριλ Ντέσερς του Παναθηναϊκού και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι του Ολυμπιακού θα βρεθούν με την Εθνική Νιγηρίας στο Copa Africa, που θα γίνει στο Μαρόκο.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα καταφέρει να δει τον Ντέσερς να παίζει με την ομάδα καθώς αφού επέστρεψε από τον τραυματισμό του, θα φύγει για να αγωνιστεί με τη Νιγηρία στο Copa Africa. Ο παίκτης θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εθνική του ομάδα στις 15 Δεκεμβρίου.

Ο Μπρούνο του Ολυμπιακού θα ακολουθήσει τον Ντέσερς στη Νιγηρία για την προετοιμασία της ομάδας, που θα δώσει τη μάχη της για να κατακτήσει το Copa Africa, όντας μία από τις δυνατές ομάδες της διοργάνωσης.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής θα ξεκινήσει στις 21 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιανουαρίου.