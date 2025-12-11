Αθλητικά

Με Ντέσερς και Μπρούνο οι κλήσεις της Νιγηρίας για το Copa Africa

Ο Παναθηναϊκός θα χάσει τον επιθετικό του για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, όπως και ο Ολυμπιακός το αριστερό του μπακ
Ντέσερς
Ο Ντέσερς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Σίριλ Ντέσερς του Παναθηναϊκού και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι του Ολυμπιακού θα βρεθούν με την Εθνική Νιγηρίας στο Copa Africa, που θα γίνει στο Μαρόκο.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα καταφέρει να δει τον Ντέσερς να παίζει με την ομάδα καθώς αφού επέστρεψε από τον τραυματισμό του, θα φύγει για να αγωνιστεί με τη Νιγηρία στο Copa Africa. Ο παίκτης θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εθνική του ομάδα στις 15 Δεκεμβρίου.

Ο Μπρούνο του Ολυμπιακού θα ακολουθήσει τον Ντέσερς στη Νιγηρία για την προετοιμασία της ομάδας, που θα δώσει τη μάχη της για να κατακτήσει το Copa Africa, όντας μία από τις δυνατές ομάδες της διοργάνωσης.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής θα ξεκινήσει στις 21 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιανουαρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
202
111
72
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo