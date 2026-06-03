Αθλητικά

Με Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, Roland Garros και φιλικό Ολλανδία – Αλγερία οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (03.06.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο πρώτος τελικός, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον τίτλο στη GBL, οι αγώνες για το Roland Garros και η φιλική αναμέτρηση, Ολλανδία – Αλγερία, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (03.06.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γκαλά Φιλοθέης Γυναικών Στίβος

18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπιλμπάο ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Continental Tour Gold Τουρκού

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μαγδεμβούργο – Γκούμερσμπαχ DAIKIN Bundesliga

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Α’ τελικός GBL

21:45 Novasports Prime Λουξεμβούργο – Ιταλία Φιλικός Αγώνας

21:45 Novasports Start Ολλανδία – Αλγερία Φιλικός Αγώνας

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπασκόνια – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

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Αθλητικά
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