Με Ολυμπιακός – Βόλος και Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αγώνες Ολυμπιακός – Βόλος και Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ για τη 18η αγωνιστική της Super League, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει και μία σειρά ακόμη από παιχνίδια ποδοσφαίρου και μπάσκετ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

09:00 Mega News Ολυμπιακός – Άρης Α1 Γυναικών Volley League

09:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS10 La Breole/Bellafaire 1

10:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS11 Vaumeilh/Claret 2

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – ΠΑΟΚ Α1 Basketball League Γυναικών

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο

14:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ Premier League 2025/26

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλγουολ – Τσάρλτον Sky Bet EFL Championship 2025-26

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Οσασούνα La Liga EA Sports 2025/26

15:00 Action 24 Μακεδονικός Νεάπολης – Νίκη Βόλου Greek Super League 2 2025-2026

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Τορίνο Serie A 2025-26

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μύκονος Betsson – Ηρακλής Stoiximan GBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Άρης Betsson Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Λειψία Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports 6HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports 5HD Λεβερκούζεν – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports 4HD Μάιντς – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ Bundesliga 2025/26

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς Premier League 2025/26

17:00 Novasports Start Φούλαμ – Μπράιτον Premier League 2025/26

17:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Τότεναμ Premier League 2025/26

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League 2025-26

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Χαλ – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Εσπανιόλ La Liga EA Sports 2025/26

17:30 Novasports Extra 2 Άγιαξ – Φόλενταμ Eredivisie 2025/26

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα Stoiximan GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD NBA on Fire 2025-26 Ε13 Μπάσκετ

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φιορεντίνα – Κάλιαρι Serie A 2025-26

19:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ Premier League 2025/26

19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – ΑΕΚ Stoiximan Super League 2025-26

19:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ Bundesliga 2025/26

19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Μπιλμπάο La Liga EA Sports 2025/26

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD Νέομ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέογκαν – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρούκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal Betclic 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League 2025-26

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League

21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Μπρέντα Eredivisie 2025/26

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Βοστόνη

21:30 Novasports Start Μαγδεβούργο – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2 2025/26

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Λάτσιο Serie A 2025-26

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga EA Sports 2025/26

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA 2025-26 Κανονική Διάρκεια