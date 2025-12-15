Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Με Ρόμα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στο πρόγραμμα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025
Ο Μπρούνο Φερνάντες σε αγώνα της Γιουνάιτεντ
Ο Μπρούνο Φερνάντες σε αγώνα της Γιουνάιτεντ / ΦΩΤΟ REUTERS/Scott Heppell

Το Ρόμα – Κόμο στην Ιταλία και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ στην Αγγλία ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Α1 Χάντμπολ γυναικών

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Λαύριο EliteLeague

20:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Σάντα ΚλάραLiga Portugal

21:30 Novasports Start Καστεγιόν – Μιράντες Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Κόμο Serie A

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ Premier League

22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Ντέρμπι EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Εστρέλα Liga Portugal

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
204
167
107
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo