Mε Τεντόγλου, Καραλή και Στεφανίδη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου στο Βόλο – Το αναλυτικό πρόγραμμα

Τα αστέρια του ελληνικού στίβου θα βρεθούν το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουλίου στον Βόλο, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου.

Κατευθείαν στους τελικούς τους συμμετέχουν οι Τεντόγλου Μίλτος (μήκος), Καραλής Εμμανουήλ (επί κοντώ), Στεφανίδη Κατερίνα, Αδαμοπούλου Αριάδνη (επί κοντώ), Γκούσιν Τατιάνα (ύψος), Τζένγκο Ελίνα (ακόντιο) και Φραντζεσκάκης Χρήστος (σφύρα). Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡΤ.

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Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων

Σάββατο 25 Ιουλίου

Πρωινό πρόγραμμα

08:30 Σφυροβολία Ανδρών Προκριματικός

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09:00 Δισκοβολία Γυναικών Προκριματικός

09:00 Άλμα επί κοντώ Ανδρών Προκριματικός

09:00 110 μ. εμπόδια Ανδρών Προκριματικές σειρές

09:25 100 μ. εμπόδια Γυναικών Προκριματικές σειρές

09:30 Τριπλούν Γυναικών Προκριματικός

09:30 Ύψος Γυναικών Προκριματικός

09:55 400 μ. Γυναικών Προκριματικές σειρές

10:20 400 μ. Ανδρών Προκριματικές σειρές

10:30 Σφαιροβολία Ανδρών Προκριματικός

11:00 Ακοντισμός Γυναικών Προκριματικός

11:00 Τριπλούν Ανδρών Προκριματικός

11:10 100 μ. Γυναικών Προκριματικές σειρές

11:50 100 μ. Ανδρών Προκριματικές σειρές

Απογευματινό πρόγραμμα

17:45 Δισκοβολία Γυναικών Τελικός

18:10 Άλμα επί κοντώ Ανδρών Τελικός

18:15 Τριπλούν Γυναικών Τελικός

18:25 Ύψος Γυναικών Τελικός

18:30 100 μ. Γυναικών Τελική σειρά 1

18:35 Σφυροβολία Ανδρών Τελικός

18:40 100 μ. Ανδρών Τελική σειρά 1

18:50 Σφαιροβολία Ανδρών Τελικός

19:05 100 μ. εμπόδια Γυναικών Τελικός

19:15 110 μ. εμπόδια Ανδρών Τελικός

19:30 100 μ. Γυναικών Τελική σειρά 2

19:40 100 μ. Ανδρών Τελική σειρά 2

19:45 Ακοντισμός Γυναικών Τελικός

19:50 400 μ. Γυναικών Τελικός

19:55 Τριπλούν Ανδρών Τελικός

20:00 400 μ. Ανδρών Τελικός

20:10 3.000 μ. με φυσικά εμπόδια Ανδρών Τελικός

20:30 3.000 μ. με φυσικά εμπόδια Γυναικών Τελικός

20:50 1.500 μ. Γυναικών Τελική σειρά 1

21:00 1.500 μ. Ανδρών Τελική σειρά 1

21:10 1.500 μ. Γυναικών Τελική σειρά 2

21:20 1.500 μ. Ανδρών Τελική σειρά 2

21:40 4×100 μ. Γυναικών Τελική σειρά 1

21:49 4×100 μ. Γυναικών Τελική σειρά 2

21:58 4×100 μ. Γυναικών Τελική σειρά 3

22:10 4×100 μ. Ανδρών Τελική σειρά 1

22:19 4×100 μ. Ανδρών Τελική σειρά 2

22:28 4×100 μ. Ανδρών Τελική σειρά 3

Κυριακή 26 Ιουλίου

Πρωινό πρόγραμμα

08:30 Σφυροβολία Γυναικών Προκριματικός

08:30 Δισκοβολία Ανδρών (Α’ Group) Προκριματικός

09:00 Άλμα επί κοντώ Γυναικών Προκριματικός

09:00 800 μ. Γυναικών Προκριματικές σειρές

09:20 800 μ. Ανδρών Προκριματικές σειρές

09:30 Ύψος Ανδρών Προκριματικός

09:30 Μήκος Γυναικών Προκριματικός

09:45 Δισκοβολία Ανδρών (Β’ Group) Προκριματικός

09:50 400 μ. εμπόδια Γυναικών Προκριματικές σειρές

10:15 Σφαιροβολία Γυναικών Προκριματικός

10:15 400 μ. εμπόδια Ανδρών Προκριματικές σειρές

10:45 200 μ. Γυναικών Προκριματικές σειρές

11:00 Μήκος Ανδρών Προκριματικός

11:00 Ακοντισμός Ανδρών (Α’ Group) Προκριματικός

11:15 Ακοντισμός Ανδρών (Β’ Group) Προκριματικός

11:25 200 μ. Ανδρών Προκριματικές σειρές

Απογευματινό πρόγραμμα

17:45 Δισκοβολία Ανδρών Τελικός

18:10 Μήκος Γυναικών Τελικός

18:15 Άλμα επί κοντώ Γυναικών Τελικός

18:30 Ύψος Ανδρών Τελικός

18:35 200 μ. Γυναικών Τελική σειρά 1

18:40 Σφυροβολία Γυναικών Τελικός

18:45 200 μ. Ανδρών Τελική σειρά 1

18:50 Σφαιροβολία Γυναικών Τελικός

19:05 400 μ. εμπόδια Ανδρών Τελικός

19:15 400 μ. εμπόδια Γυναικών Τελικός

19:25 200 μ. Γυναικών Τελική σειρά 2

19:35 200 μ. Ανδρών Τελική σειρά 2

19:40 Μήκος Ανδρών Τελικός

19:45 800 μ. Γυναικών Τελικός

19:50 Ακοντισμός Ανδρών Τελικός

19:55 800 μ. Ανδρών Τελικός

20:05 5.000 μ. Γυναικών Τελικός

20:35 5.000 μ. Ανδρών Τελική σειρά 1

20:55 4×400 μ. Γυναικών Τελική σειρά 1

21:04 4×400 μ. Γυναικών Τελική σειρά 2

21:15 4×400 μ. Ανδρών Τελική σειρά 1

21:24 4×400 μ. Ανδρών Τελική σειρά 2

21:35 5.000 μ. Ανδρών Τελική σειρά 2 (εφόσον απαιτηθεί)